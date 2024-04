Festa di Primavera, artisti in centro storico e mortadella in piazza per tutti!

Il Primo Maggio torna l’amata Festa di Primavera, iniziativa popolare promossa da Pro Marostica.

Una giornata all’insegna dell’arte e del gusto. Mercoledì 1 maggio torna a Marostica l’attesa Festa di Primavera, promossa da Associazone Pro Marostica in collaborazione con il Comune e Confcommercio.

Per tutta la giornata, il centro storico sarà trasformato in una mostra a cielo aperto, con l’esposizione di opere d’arte, firmate da artisti del territorio. È l’iniziativa “Montmartre a Marostica”, dedicata alla promozione dell’arte locale, che ogni anno colora la città di poesia e di un’atmosfera tutta parigina, proponendo ai visitatori shopping di qualità all’aria aperta e una passaggiata diversa dal solito che permette di scoprire i suggestivi angoli del borgo.

La… regina della giornata sarà comunque la maxi-mortadella, con il tradizionale taglio e la distribuzione, gratuita, per il pubblico. Un taglio solenne, in pompa magna, che sarà accompagnato dalle note della Banda Monte Grappa di Rosà. L’arrivo della mortadella è previsto per le 10.15… e già si accettano scomesse sul peso che lo scorso anno ha toccato i 210 kg!

Simone Bucco

“Festa, gusto, convivialità e un po’ di goliardia caratterizzano questo evento che ogni anno raccoglie tantissimi partecipanti – commenta il presidente di Pro Marostica Simone Bucco – Come associazione siamo impegnati anche nel mantenimento di tradizioni che, assieme a tante altre iniziative, rappresentano la vita di questa splendida cittadina.

Un festa che, come sempre, è possibile realizzare grazie all’apporto dei volontari e di aziende del territorio che ci sostengono per offrire un’esperienza gratuita per cittadini e visitatori”.

La Festa di Primavera è organizzata da Associazione Pro Marostica in collaborazione con il Comune di Marostica e Confcommercio e con il sostegno di BCC Veneta, main sponsor dell’iniziativa.

Gli altri partner dell’evento sono Brunello Salumi, Panificio Tomasi, Emmebi, Casa Del Caffe, Marosticana Caffe’, Cantine Beato Bartolomeo , Macelleria Fontana Meatbrothers, Fioreria Bagnara, Fioreria Un’idea, Garden Tres.

Marostica, 29 aprile 2024

