Fattoria Conca d’Oro a Bassano: "Fragola.....in campo"

Una fattoria sociale è un’impresa economicamente e finanziariamente sostenibile che utilizza la produzione agricola, zootecnica e le attività ad esse connesse per l’inserimento sociale e lavorativo a vantaggio di persone con disabilità nella comunità locale – Fattoria Conca d’Oro a Bassano

“Conca d’oro” è una fattoria sociale

Una fattoria sociale è una creatura strabica perché pretende di coniugare due logiche apparentemente contrapposte: l’attività d’impresa produttrice di reddito e capace di stare sul mercato con l’offerta di servizi di utilità sociale in una logica di welfare generativo.

La storia

La fattoria sociale “Conca d’Oro” nasce dalla volontà e dalla scelta strategica della Fondazione “Pirani–Cremona”, che da centinaia d’anni è presente nel territorio bassanese.

La Fondazione, proprietaria di molti immobili e fondi agricoli e oltre, risultato di donazioni secolari, ha scelto di considerare prioritarie fra i propri fini istituzionali l’accoglienza, la formazione e l’inclusione sociale di soggetti deboli (disabili mentali, psichici e fisici, donne in difficoltà).

Nel 2006 iniziano le attività dell’Associazione Conca d’Oro con l’inaugurazione della comunità alloggio e il progetto EQUAL FADIESIS. Nel 2011 viene costituita la Cooperativa Sociale Conca d’Oro, che al momento attuale gestisce i servizi socio-assistenziali e delle attività produttive come cooperativa a scopo plurimo (A+B)

Mission e Valori

La missione della Fattoria Sociale Conca d’Oro è quella di creare un luogo di inclusione sociale e lavorativa per persone con disabilità e autismo. Il nostro obiettivo primario è quello di abilitare e accrescere l’autonomia dei nostri apprendisti e garantire loro un ambiente operoso dove poter vivere e lavorare con dignità.

La Conca d’Oro aderisce al Forum Nazionale Agricoltura Sociale ed è iscritta all’Albo delle Fattorie Sociali del Veneto.

Agricoltura BIO Certificata

La Fattoria lavora seguendo un modello di Agricoltura Sostenibile per l’uomo e per l’ambiente.

Siamo certificati come produttori Biologici da ICEA dal 2011 (operatore E1889) convertendo più di 11 ettari . (Scarica o consulta il nostro certificato di conformità e il documento giustificativo aggiornato sull’anagrafe del SIAN

In questi anni ci siamo presi cura del territorio e dei nostri campi trapiantando più di 1000 piante per siepi e barriere naturali. Così facendo abbiamo difeso le nostre produzioni e migliorato la Biodiversità del territorio, perseguendo una logica di agricoltura sostenibile per tutta la comunità locale.

