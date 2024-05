Cristiano Militello apre “Amalo festival” al cinema Aurora di Malo

Si alza il sipario sulla quarta edizione di “Amalo festival”, con un ospite d’eccezione: Cristiano Militello. Sabato 18 maggio alle 21, al cinema Aurora, il celebre comico toscano porterà in scena il suo spettacolo “Mi saluta…Cristiano Militello”, un divertimento imperdibile per gli amanti della stand up comedy.

Cristiano Militello, dalle risate di Striscia la Notizia al palcoscenico

Militello, noto al grande pubblico come inviato di Striscia la notizia alla ricerca di striscioni curiosi e tifosi stravaganti sui campi di calcio italiani, ci offrirà uno sguardo inedito sulla sua vita e carriera. Con la sua verve ironica e il suo talento innato per la battuta, ci condurrà in un viaggio esilarante tra ricordi, aneddoti e gag divertenti.

Un dietro le quinte ricco di sorprese

Svelerà retroscena divertenti della sua gavetta, i momenti più salienti del suo successo con la rubrica sul tg satirico e gli incontri più bizzarri con i tifosi. Si racconterà senza filtri, svelando anche qualche scheletro nell’armadio e mostrando il suo lato più umano e sensibile.

“Mi saluta…Cristiano Militello”: un monologo brillante e coinvolgente

“Mi saluta…Cristiano Militello” non è solo una semplice raccolta di barzellette, ma un vero e proprio monologo teatrale, ricco di spunti di riflessione e momenti di commozione. Militello, con la sua abilità di intrattenere e la sua innata simpatia, saprà conquistare il pubblico dall’inizio alla fine.

Se siete alla ricerca di una serata all’insegna del divertimento e delle risate, “Mi saluta…Cristiano Militello” è lo spettacolo che fa per voi. Un’occasione unica per scoprire il talento di uno dei comici più apprezzati del panorama italiano.

Ingresso gratuito su prenotazione

Come tutti gli eventi del festival voluto dall’assessorato alla cultura, l’ingresso sarà gratuito ma previa prenotazione del posto sul sito web comunale e sino ad esaurimento degli stessi. Affrettatevi a prenotare il vostro posto per non perdere questo spettacolo imperdibile!

Il prossimo appuntamento

Il successivo appuntamento con “Amalo festival” sarà il 31 maggio con “Piano sky” di Cardinal group al santuario di Santa Libera. Un altro evento da non perdere per gli amanti della musica e della cultura.

Malo, 10 maggio 2023

Fonte: Comune di Malo (VI) Ufficio Stampa