Crespadoro: proiezione docufilm “Marana”

Apre i battenti la Comunità Residenziale, ora RSA, “Villa S. Rita” a Marana di Crespadoro in una struttura di proprietà della Provincia di Vicenza e data in concessione attraverso il Comune di Crespadoro. Questo progetto, sperimentale ed innovativo, fortemente voluto dall’ULSS 5 Ovest Vicentino, si rivolge a persone, prevalentemente in età evolutiva, con disabilità complessa e peculiarità psichiatriche. La Comunità può ospitare 20 persone.

Fonte Cooperativa Mea MosaicoeAias