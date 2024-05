Contributo bollette Etra a Cassola: 26 mila euro per famiglie in difficoltà

Dal Consiglio di Bacino di Cittadella 26 mila euro per gli utenti morosi con ISEE sino a 20 mila euro

Bollette Etra: in arrivo un contributo per i cassolesi in difficoltà

Per la presentazione delle domande c’è tempo sino al prossimo 14 giugno

Dal Consiglio di Bacino di Cittadella 26 mila euro per aiutare le famiglie cassolesi in difficoltà con il pagamento delle bollette del servizio idrico integrato. Nuclei che, grazie a questo stanziamento, potranno contare su un piccolo aiuto per saldare i conti in sospeso con Etra. L’iniziativa, nata dalla ripartizione di un plafond destinato a tutte le municipalità afferenti al Bacino, è rivolta agli utenti a basso reddito che, a causa della loro condizione economica, non siano riusciti a pagare le bollette del biennio 2022 – 2023. Ad essi potranno essere erogati, per ciascuna delle due annualità, sino a 300 euro di contributo.

Contributi bollette Etra a Cassola: domande aperte

Proprio in questi giorni si sono aperti i termini per la presentazione delle domande. Dovrà essere allegata anche una attestazione da cui risulti un Isee non superiore ai 20 mila euro. «Dai controlli effettuati dalla società Etra, affidataria del servizio idrico integrato, risulta che il totale degli insoluti nel comune di Cassola per quel periodo supera i 300 mila euro – fanno presente dal Municipio -. Per l’assegnazione dei fondi a disposizione è stato quindi necessario istituire dei criteri per la formazione di una graduatoria. Primo fra tutti l’indicatore della situazione economica».

Come presentare la domanda

Per la presentazione delle istanze c’è tempo sino alle 12 del 14 giugno. La documentazione potrà essere consegnata manualmente all’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Cassola (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30 e il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 18). Oppure inviata via email servizisociali@comune.cassola.vi.it.

Cassola, 13 maggio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Cassola (VI)