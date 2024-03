Consiglio Comunale dei Ragazzi di Schio: i nuovi eletti

È stato eletto nei giorni scorsi il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Schio.

Il nuovo Consiglio rimarrà in carica fino a giugno 2025. Sono 25 i giovani e le giovani delle scuole secondarie di primo grado della città che per il prossimo anno hanno deciso di mettersi in gioco in un percorso di partecipazione e dialogo con l’Amministrazione e soprattutto di cittadinanza attiva. Oltre ai consiglieri e alle consigliere, è stata eletta anche la sindaca dei ragazzi che è Irene Manea, 11 anni.

Cittadinanza attiva: il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Schio guarda al futuro

«È dal 2018 che portiamo avanti questo progetto che ha visto ben 3″piccole” Amministrazioni susseguirsi, sempre con molto impegno. – Sottolinea il vicesindaco Cristina Marigo -. Crediamo molto nell’opportunità che rappresenta il CCR perché è un luogo concreto in cui pensare, parlare, esprimere. Ma anche discutere, proporre idee e cambiamenti un esempio concreto di cittadinanza attiva, un percorso che stiamo implementando coinvolgendo diverse realtà scolastiche per favorire la conoscenza delle opportunità della macchina organizzativa tra le nuove generazioni».

I consiglieri e le consigliere eletti sono:

Issaka Abdoulaye, Nicolini Nora, Bianca Carollo, Facci Leonardo, Chouifir Ali, Mascarino Pietro, Pendin Pietro, Darkwah Richard Immanuel. E poi ancora: Pertile Gaia, Duran Caballero Fabiano, Mioni Emma, Pietribiasi Giorgia, Lai Maria Vittoria, Martinovic Nikolina. Oltre a Salarevic Serena, Wamakulasuriya M Denis, Stankovic Andrej, Dall’igna Andrea, Lucchini Mattia, Barroccu Martino, Irene G Manea, Sessegolo Vittoria, Ziggiotti Maria, Cuscire Eleonora, Rahma Elmoghazi.

Schio, 28 marzo 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Schio (VI)