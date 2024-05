Confindustria Vicenza: Laura Dalla Vecchia, SOS organico agenti

Questura di Vicenza: SOS organico, il Ministero manda solo 3 agenti – Laura Dalla Vecchia, Presidente Confindustria Vicenza:

“È sconcertante come da Roma, a fronte di valori importantissimi espressi dal Vicentino in termini di lavoro, benessere e anche contributi verso lo Stato centrale, non ci sia una benché minima comprensione delle necessità di questa nostra Provincia, nemmeno in riferimento alle urgenze come quelle riguardanti la legalità.

Da parte nostra, non solo come cittadine e cittadini ma anche come imprese, abbiamo bisogno di un salto di qualità nel garantire sul territorio condizioni di sicurezza e di rispetto dei diritti. Sia per la qualità della vita delle persone, sia per la qualità del lavoro. Perché i nostri clienti e competitor sono la Baviera, la Svizzera, l’Austria.

Noi ci confrontiamo e operiamo con questi standard. Qui ci sono le basi USA. C’è una fiera dell’oro che vede arrivare buyer da mezzo mondo. Non possiamo essere sguarniti né in queste occasioni straordinarie, ma tantomeno nella vita e nel lavoro di tutti i giorni.

E, in questo senso, mi sento di portare il ringraziamento di tutta Confindustria Vicenza alle forze dell’Ordine che, con grandi sforzi e sacrifici, spesso anche frustrati da una legislazione che ostacola l’efficacia dei loro interventi, fanno di tutto per rendere la nostra provincia ancora un bel posto dove vivere. Ma non si può sempre e solo contare sul sacrificio e sulla buona volontà.

Le cose devono cambiare. È un dovere dello Stato.

Conto che, almeno su questo tema, tutti i rappresentanti del territorio in Parlamento facciano squadra e parlino con una sola voce, senza distinguo di parte”.

