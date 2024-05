Confcommercio Vicenza: le “Vetrine Alpine” sul portale turistico www.easyvi.it

Confcommercio Vicenza ha creato una gallery con gli allestimenti di negozi e pubblici esercizi creati in occasione dell’Adunata

La voglia di dare il benvenuto alle Penne Nere provenienti da tutta Italia per l’Adunata Nazionale degli Alpini in città si esprime con il fiorire di vetrine a tema che, di ora in ora, spuntano su vie e piazze del Capoluogo, ma anche della provincia, grazie all’impegno e alla fantasia di titolari e collaboratori di negozi, bar e ristoranti.

Un’accoglienza calorosa e colorata che ha una nuova “vetrina” complessiva e virtuale, sul portale turistico della provincia www.easyvi.it. Confcommercio Vicenza ha infatti deciso di pubblicare, nel sito, una speciale gallery fotografica delle “vetrine alpine”, chiedendo ai soci della provincia di inviare gli scatti dei loro allestimenti a tema, che sono giunti numerosi.

Circa un centinaio le foto pervenute in queste ore all’Associazione e in corso di pubblicazione e altre stanno ancora arrivando e verranno inserite fino a venerdì 12 maggio.

L’iniziativa si affianca a quella promossa con Comune di Vicenza e Leodari Pubblicità mirata a decorare con immagini della città e un richiamo all’adunata le vetrine dei negozi sfitti. Ma questa volta sono le attività aperte le protagoniste nel portale turistico provinciale, dove, tra l’altro, è presente anche una sezione informativa proprio sull’Adunata, che ha totalizzato, fino ad oggi oltre 15 mila visualizzazioni.

Anche Easyvi,

dunque, festeggia l’arrivo degli Alpini, i quali potranno trovare nel sito di Confcommercio Vicenza tantissime informazioni per conoscere le attrazioni del territorio, assieme all’elenco delle attività associate “Amiche degli Alpini”, ovvero che offrono condizioni speciali a chi arriva per l’Adunata, oltre ad informazioni su dove mangiare e dove fare shopping in provincia.

Per visitare la gallery cliccare su www.easyvi.it/le-vetrine-alpine

9 maggio 2024

