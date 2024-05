Comune di Malo: aperta una raccolta fondi per l’alluvione di maggio

Il Comune di Malo si stringe attorno alle vittime dell’alluvione: aperta una raccolta fondi per la ricostruzione.

Due ponti crollati, abitazioni e aziende sommerse da acqua e fango, una ferita profonda che colpisce il cuore della comunità maladense. Le conseguenze devastanti degli eventi alluvionali di maggio 2024 hanno spinto il Sindaco Moreno Marsetti ad attivarsi prontamente, lanciando una sentita raccolta fondi a sostegno dei residenti colpiti.

L’appello del Comune di Malo

Un appello accorato a tutti, cittadini, imprese e chiunque voglia contribuire a dare sollievo a chi si trova ad affrontare questa dura prova. “Ho inteso avviare una raccolta solidale a beneficio dei concittadini più sfortunati”, ha dichiarato il Primo Cittadino, “per aiutarli a superare la difficile situazione che si trovano ad affrontare e a rimettere in piedi la propria vita.”

Le donazioni, che saranno destinate a coprire le spese per i danni subiti a immobili e arredi, potranno essere effettuate tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Malo:

IBAN: IT5G0306912117100000046047

IT5G0306912117100000046047 BIC/Swift: BCITITMM

BCITITMM Causale: raccolta fondi alluvione maggio 2024

In parallelo all’attivazione della raccolta fondi, gli uffici comunali sono già al lavoro per censire i danni e predisporre le richieste di accesso aiuti regionali e governativi. Un impegno concreto per accompagnare la comunità maladense verso la rinascita, con la ferma determinazione di non lasciare indietro nessuno.

Con il contributo di tutti, la ferita inferta dall’alluvione potrà essere sanata. Un monito di unità e di speranza che risuona forte in questo momento di difficoltà: insieme si può fare la differenza.

Malo, 30 maggio 2024

Fonte: Comune di Malo (VI) Ufficio Stampa