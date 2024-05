Sabato 25/5 passeggiata tra il grigio e il verde del quartiere – Comitato Pomari: passo dopo passo contro il cemento.

Dopo la partecipata assemblea dello scorso gennaio abbiamo lavorato costantemente per portare avanti la causa che più ci sta a cuore, ovvero quella contro la cementificazione selvaggia del quartiere e della città. Per diffondere il messaggio e condividere le esperienze di chi lotta da anni per la causa abbiamo organizzato una passeggiata esplorativa del quartiere Pomari, strutturata in diverse tappe in cui ci soffermeremo nei punti fondamentali per il passato ed il futuro di questa zona.

Per troppi anni il meccanismo di delega alla politica delle istanze della popolazione non ha funzionato, l’esempio è proprio quello dei Pomari dove la cittadinanza si è sempre schierata contro il cemento ma non è stata ascoltata: ora è il momento di farsi sentire perché non abbiamo molto tempo a disposizione prima che partano i cantieri.

Comitato Pomari

Crediamo ancora in un quartiere e in una città più viva proprio a partire dalla gestione dell’ambiente urbano, riappropriandoci degli spazi di aggregazione e socialità di cui abbiamo diritto. Per questo è fondamentale opporsi alla realizzazione dei nuovi centri commerciali previsti ai Pomari, che si aggiungono alla mole di edifici commerciali già presenti e di cui la popolazione non ha affatto bisogno.

La nostra zona è ormai satura di questo tipo di infrastrutture, che non fanno che incrementare il traffico e l’inquinamento non apportando nessuna nuova ricchezza alla popolazione. Piuttosto, la ricchezza di cui abbiamo bisogno e per cui lottiamo è quella misurabile in spazi verdi, fondamentali per la nostra salute e il benessere del territorio in cui viviamo.

È fondamentale che, in quanto abitanti e protettori del nostro ambiente, continuiamo a farci sentire e portare avanti le istanze per la salvaguardia di questi spazi. L’appuntamento è quindi per sabato 25 maggio alle ore 17.00, con partenza davanti alla parrocchia di San Lazzaro, in via da Palestrina. In serata saremo poi presenti con un banchetto informativo alla Festa della Primavera di S. Lazzaro.

Vicenza, 24 maggio 2024

Comitato Pomari