Centri Estivi 2024 Bassano: contributi per famiglie con minori

Centri Estivi 2024 Bassano del Grappa (VI): bando per l’assegnazione di contributi alle famiglie

Il Comune di Bassano del Grappa assegna un contributo a integrazione/saldo delle rette da pagare per la frequenza al Centro Estivo 2024 nel territorio del Comune di Bassano del Grappa alle famiglie con minori residenti in città di età compresa tra i 3 compiuti e i 14 anni compresi.

Il bando, disponibile nel sito www.comune.bassano.vi.it contiene tutte le informazioni e i requisiti da possedere per presentare la richiesta.

Il richiedente il cui nucleo familiare abbia i requisiti per accedere al bando deve presentare domanda online, accedendo all’indirizzo:

https://forms.comune.bassano.vi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CENTRI_ESTIVI_2024

La domanda deve essere compilata entro il termine perentorio delle ore 23:59 di domenica 19 maggio 2024.

Informazioni contributi Centri Estivi 2024

Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali. Oppure telefonare ai numeri 0424 519124 o 0424 519151 (tasto 4 del centralino) dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00, esclusi i giorni festivi.

Per assistenza nella compilazione della domanda online è possibile prenotare un appuntamento presso il “Punto Digitale Facile Pallades” sito in via Porto di Brenta n. 1 a Bassano del Grappa visitando il sito www.pallades.it sezione “Luoghi” – “Prenota assistenza”.

In alternativa è possibile accedere direttamente alla pagina per la prenotazione degli appuntamenti dell’Urban Center di Bassano del Grappa al seguente link: https://app.comune.bassano.vi.it/appuntamentipallades/prenotazione/27

Per informazioni telefonare al numero 0424 519170 o scrivere una mail a info@pallades.it

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa