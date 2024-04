Al Castello di Thiene si gioca ‘come una volta’, nel week-end del 20 e 21 aprile c’è il magico mondo di Alice

Un nuovo appuntamento per bambini e famiglie è in arrivo al Castello di Thiene sabato 20 e domenica 21 Aprile: “Il Castello delle Meraviglie, il Magico Mondo di Alice”. Il parco della maestosa villa si trasformerà in un grande percorso interattivo dove poter essere protagonisti di una due giorni tutta ispirata alla celebre fiaba di Lewis Carroll. E oltre alla experience si potrà godere dello show per tutti, del laboratorio per i bimbi assieme al Bianconiglio e ovviamente vistare il Castello.

Castello di Thiene

Il Castello di Thiene ha da alcuni anni abbracciato la scelta di ospitare iniziative dedicate ai più piccoli basate sul gioco ‘come una volta’: correre, divertirsi, sperimentare ed imparare. “Riteniamo che il Castello – spiega Francesca di Thiene, comproprietaria – possa essere un veicolo di cultura per i più grandi ma anche un luogo adatto ai più piccoli con attività ludiche basate sulla semplicità e sullo stare insieme e all’aria aperta”.

La partecipazione è su prenotazione, il percorso interattivo sarà accessibile su turni. e per accedere bisognerà presentarsi 10 minuti prima dell’orario riservato. Il percorso è strutturato per i bimbi, ma adatto per un pubblico da 0 a 100 anni. I bambini al di sotto dei 12 anni devono esser sempre accompagnati.

Prevendita biglietti https://feshioneventi.it/prodotto/wonderland-thiene/

Costo ticket:

Biglietto adulti: (> 11 anni): 12€

Biglietto baby : (2-11 anni): 10€

Gratis < 2 anni

Orari di ingresso percorso:

Sabato 20 aprile: 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18,00

Domenica 21 aprile: 10.00; 11.00; 12.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00

La direzione artistica del percorso interattivo è a cura della performer Maria Teresa Duggento. Evento realizzato da FEshion Eventi in collaborazione con “L’Atelier di Giulia Eventi”

L’evento sarà rimandato in caso di maltempo

Thiene, 17 aprile 2024

L’ufficio Stampa UFFICIO STAMPA CASTELLO DI THIENE Extra Lab