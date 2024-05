Cassola: contributi per i centri estivi

Centri estivi: dal Comune di Cassola un aiuto per il pagamento delle rette – In territorio cassolese saranno attive proposte per bimbi e ragazzi dalla materna alle scuole medie

L’estate si avvicina e, in vista della chiusura delle scuole, l’Amministrazione di Cassola anche quest’anno torna in aiuto dei genitori che lavorano mettendo a disposizione sedi e spazi pubblici per una variegata gamma di centri estivi e attività ricreative per bambini e ragazzi e inserendo a bilancio 20 mila euro per agevolare la partecipazione alle diverse iniziative in programma già a partire da giugno sia all’interno della municipalità sia fuori dai confini comunali.

I CONTRIBUTI

Il bando per l’assegnazione dei contributi è già stato pubblicato e prevede sia un ristoro parziale o totale dei costi di iscrizione ai centri sia, in caso di minori certificati, un aiuto aggiuntivo per l’assistenza da parte di personale specializzato.

L’importo dei bonus potrà variare in base al tempo di frequenza, al centro estivo scelto (se in territorio comunale oppure no) e alla situazione economica della famiglia. L’attestazione Isee, fondamentale per la formazione della graduatoria, non sarà richiesta solo nel caso in cui l’istanza sia relativa a ragazzi con disabilità, ai quali sarà comunque riservata la quota massima del bonus settimanale.

L’istanza di contributo dovrà essere presentata telematicamente all’indirizzo https://www.comune.cassola.vi.it/vivere/scuole_servizi_educativi/attivitaestive

I termini si apriranno il primo luglio e scadranno il 15 settembre.

L’OFFERTA

Nel frattempo sul sito istituzionale del Comune sono già disponibili le informazioni relative alle diverse attività in partenza dal prossimo mese.

Dal 10 giugno al 26 luglio nella scuola primaria di San Zeno il campus proposto dalla società Ginnastica Junior 2000. Per i bambini della primaria e per le prime due classi delle scuole medie,

Per i bambini della primaria e per le prime due classi delle scuole medie, Dal primo luglio al 2 agosto uno Junior camp per la scuola dell’infanzia e un altro per le primarie e le medie ospitati. Rispettivamente, alla scuola materna Mantegna di San Giuseppe e alla primaria San Giovanni Bosco di Cassola,

Il Cassola Summer Camp di Obiettivo Sport. Rivolto agli alunni di elementari e medie, che si terrà alla primaria Pio X di San Giuseppe dal 10 giugno al 2 agosto.

L’unità pastorale di San Giuseppe e San Zeno organizza inoltre un Grest nei centri parrocchiali delle due frazioni dal primo al 26 luglio.

Comunicato Nr. 16 del 13/05/2024

Caterina Zarpellon Ufficio Stampa Comune i Cassola