Carrè: International Yoga Day sulle colline pedemontane

“Respiro”: lezioni di yoga gratuite alla scoperta dei benefici di una respirazione più attenta e consapevole – Carrè: International Yoga Day

In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, a Carrè (Vicenza) si terrà “RESPIRO”, un’iniziativa realizzata dall’associazione Yoga x Te ASD e sostenuta da Helty che invita a conoscere e provare gratuitamente le diverse discipline dello Yoga immergendosi nella meravigliosa cornice naturale delle colline pedemontane.

Venerdì 21 giugno

In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, sulle colline di Carrè, in provincia di Vicenza, avrà luogo “RESPIRO”, un evento dedicato al benessere psicofisico in cui sarà possibile avvicinarsi al mondo dello Yoga e provare gratuitamente, in una splendida cornice naturale, le diverse pratiche che questa disciplina offre.

Realizzata dall’associazione Yoga x Te ASD e sostenuta da Helty, azienda vicentina specialista nei sistemi decentralizzati di VMC per il ricambio e la filtrazione dell’aria, l’iniziativa quest’anno si concentra sull’importanza della respirazione, elemento fondamentale della disciplina stessa in quanto primo strumento necessario per favorire il benessere di corpo e mente.

RESPIRO: il programma 2024

Dallo Yoga del rilassamento a quello dinamico, dalla variante dolce a quella armonizzata da campane tibetane (quest’ultima a cura dell’associazione La Sorgente): sono numerose le lezioni proposte, accessibili previa prenotazione sia a chi già pratica la disciplina, sia a chi vi si approccia per la prima volta. Le sessioni, programmate dalle 8.30 alle 21.00, saranno tenute dalle insegnanti Martina Fontana, dell’associazione Yoga x Te ASD, e Erica Giorgino e punteranno a far comprendere, o riscoprire, i benefici di una respirazione più attenta e consapevole.

Helty: il benessere come filosofia aziendale

Da sempre impegnata nel fare cultura sui temi della salubrità indoor e focalizzata sul benessere della persona, Helty – realtà parte del Gruppo Alpac di Schio, Vicenza – ha scelto di sostenere lo Yoga Day “RESPIRO” in virtù del legame che la unisce a questa disciplina. Dallo scorso anno, infatti, ogni settimana vengono svolte negli spazi del Gruppo Alpac due lezioni di Yoga di un’ora ciascuna, aperte a tutti i collaboratori di Alpac e Halty. L’iniziativa è stata proposta all’interno di un programma di welfare aziendale più esteso e ha ricevuto fin da subito un’ottima adesione, tanto che è stato necessario organizzare due lezioni ogni settimana per poter gestire in modo ottimale il numero di partecipanti negli spazi a disposizione.

Recentemente, inoltre, è stato organizzato anche un workshop con il maestro Santiago Pinto, insegnante di Ashtanga Yoga di Barcellona. Un’opportunità straordinaria e fortemente motivante che ha permesso ai collaboratori dell’azienda di praticare la disciplina sotto la guida di un trainer Yoga attivo a livello internazionale.

I dettagli dell’evento

Quando : venerdì 21 giugno 2024, ore 08.30 – 21.00

Dove : via Prà Comberto, 5 – 36010 Carrè (VI)

Programma :

08:30 – 09:30 Yoga dolce: Yoga per tutte le età

10:00 – 11:15 Hatha Yoga

11:15 – 12:15 Yoga Nidra: Yoga del rilassamento

pausa

13:30 – 14:45 Ashtanga Vinyasa Yoga: Yoga dinamico

pausa

16:00 – 16:30 Scopriamo la Biorisonanza (Rayonex)

17:00 – 18:15 Ashtanga Vinyasa Yoga: Yoga dinamico

18:30 – 19:30 Synergy Yoga: Yoga moderno

20:00 – 21:00 Yoga Nidra con Campane Tibetane

21:00 Buffet

Per info e adesioni :

Yoga x Te ASD: +39 348 2900320, prenotazioni entro il 16 giugno.

Ufficio Stampa: Goodwill PR – silvia.sandri@goodwill-pr.it