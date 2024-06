Caldogno: un giugno tra divertimento e movimento

Bunkerfest , Eventi in Villa e attività motoria nei parchi offerti gratuitamente a tutti a Caldogno.

L’amministrazione comunale di Caldogno anche per questa estate offrirà a tutti la possibilità di partecipare gratuitamente ad una serie di iniziative pensate per animare il paese nel mese di giugno, offrendo opportunità di divertimento e attività coinvolgenti.

Villa Caldogno

Da venerdì 14 a domenica 16 e nelle serate di venerdì 21 e sabato 22 giugno il centro di animazione sarà il giardino adiacente al bunker nel parco di Villa Caldogno (ingresso da via Torino).

Nuova edizione di Bunkerfest, organizzata in collaborazione con l’associazione Oltremodo.

Il cartellone prevede aperitivi musicali a partire dalle 18, concerti e djset e due laboratori per ragazzi domenica 16 (alle 17 un laboratorio musicale, alle 18 l’orto in balcone).

Estate in Villa

Gli eventi di Estate in Villa sono invece in programma nelle ultime due domeniche di giugno.

Domenica 23 nel parco di Villa Caldogno a partire dalle 16.30 il laboratorio e lo spettacolo di giocoleria, quindi dalle 19.30 il concerto degli Eureka.

Chiusura in grande stile domenica 30 giugno alle 21 con il concerto della Green Orchestra dedicato ai Beatles, con la partecipazione dei Commercianti di Caldogno e il ricavato destinato alla Città della Speranza. Per le serate del 23 e del 30, in caso di maltempo, è già previsto il recupero nella serata successiva (lunedì 24 e lunedì 1 luglio).

Parchi in Movimento

Per tutto il mese di giugno, nel frattempo, è attiva la proposta dei Parchi in Movimento: dal lunedì al venerdì. Con partecipazione gratuita e libera senza bisogno di preiscrizione, nei parchi della Villa, di via Leoncavallo e della Lobbia. Chiunque potrà seguire nella fascia oraria tra le 17 e le 20 le lezioni gratuite di mobilitazione, yoga, zumba, atletica, tone cardio, pilates.

Caldogno – 12 giugno 2024

Francesco Guiotto Ufficio Stampa Comune di Caldogno