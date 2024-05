Baxi, Alya WH E Express: pompa di calore efficiente e silenziosa

Nuove soluzioni in pompa di calore Baxi: Alya WH E Express, facile da installare, silenziosa ed ecologica per un comfort ambientale senza compromessi

Baxi amplia la sua già ricca gamma di pompe di calore per soddisfare le più svariate esigenze impiantistiche con l’introduzione di Alya WH E Express, le nuove pompe di calore aria-acqua splittate inverter monofase e trifase a parete con bollitore integrativo.

Baxi: la gamma di soluzioni in pompa di calore

Nuovi modelli e nuove potenze si aggiungono dunque alla gamma, composta da:

CSI IN Alya E WI-FI (sistemi ad incasso in pompa di calore aria-acqua splittata inverter monofase e trifase) con integrazione SOLO elettrica ideale per nuove costruzioni

(sistemi ad incasso in pompa di calore aria-acqua splittata inverter monofase e trifase) con integrazione SOLO elettrica ideale per nuove costruzioni CSI IN Auriga E WI-FI (sistemi ad incasso in pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter monofase) con integrazione solo elettrica, entrambe soluzioni ideali per le nuove costruzioni

(sistemi ad incasso in pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter monofase) con integrazione solo elettrica, entrambe soluzioni ideali per le nuove costruzioni Alya WH (pompa di calore aria-acqua splittate inverter monofase e trifase a parete) che offre la massima efficienza energetica e la possibilità di integrazione caldaia (H) o elettrica (E)

(pompa di calore aria-acqua splittate inverter monofase e trifase a parete) che offre la massima efficienza energetica e la possibilità di integrazione caldaia (H) o elettrica (E) Alya FS (pompe di calore aria-acqua splittate inverter monofase e trifase a basamento con bollitore ACS integrato da 177 litri) che offre la massima efficienza energetica e la possibilità di integrazione caldaia (H) o elettrica (E)

(pompe di calore aria-acqua splittate inverter monofase e trifase a basamento con bollitore ACS integrato da 177 litri) che offre la massima efficienza energetica e la possibilità di integrazione caldaia (H) o elettrica (E) Alya FS Slim (pompe di calore aria-acqua splittate inverter monofase e trifase a basamento) con integrazione SOLO elettrica ideale per nuove costruzioni

(pompe di calore aria-acqua splittate inverter monofase e trifase a basamento) con integrazione SOLO elettrica ideale per nuove costruzioni Auriga (pompe di calore aria-acqua monoblocco inverter monofase e trifase) per un’efficienza energetica elevata, piena gestione del sistema ACS, possibilità di integrazione da solare termico e disponibile anche nella pratica versione Compact per l’installazione in spazi ristretti

(pompe di calore aria-acqua monoblocco inverter monofase e trifase) per un’efficienza energetica elevata, piena gestione del sistema ACS, possibilità di integrazione da solare termico e disponibile anche nella pratica versione per l’installazione in spazi ristretti le pompe di calore aria-acqua monoblocco inverter trifase PBM2-i , che si distinguono la massima efficienza energetica ed eccellenti prestazioni acustiche

, che si distinguono la massima efficienza energetica ed eccellenti prestazioni acustiche PBMC-i, le efficienti pompe di calore aria-acqua monoblocco inverter trifase canalizzate pensate per installazioni canalizzate ed ingombro in pianta ridotto.

La novità di Baxi: Alya WH E Express, ecologica e silenziosa

Alya WH E Express è l’ultima novità in casa Baxi. Queste pompe di calore aria-acqua splittate inverter monofase e trifase a parete con bollitore integrativo offrono la massima efficienza energetica (accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Energia Termico) nel massimo rispetto ambientale (refrigerante R32) e, grazie agli appositi accessori (su richiesta), consentono di gestire il comfort da remoto (Baxi Mago) e anche la gestione elettronica di una seconda zona miscelata. Il System Manager Alya WH E è integrabile con un capiente bollitore ACS da 177 litri (tramite kit idraulico).

Oltre alla tecnologia DC inverter ad alto range di modulazione, la linea vanta un’unità interna estremamente silenziosa (< 37 dBA di potenza sonora), è facile da installare e consente una rapida messa in servizio. Il sistema, infatti, è stato progettato per essere assemblato in parti, il che agevola notevolmente la fase di installazione, mentre le connessioni idrauliche possono essere predisposte prima del posizionamento dell’unità interna all’interno del locale, consentendo una facile installazione anche all’interno di un vano da 600×600 mm. Infine, grazie all’ampio display con testo, il pannello di controllo risulta particolarmente semplice da utilizzare.

Equipaggiamento idraulico completo

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dall’equipaggiamento idraulico completo: oltre ai componenti idraulici necessari per la gestione di tutto il circuito idraulico (circolatore ad alta efficienza, vaso di espansione lato impianto, valvola di sicurezza lato impianto, manometro lato impianto, flussometro e sonda esterna), il set interno include tutto il necessario per l’installazione: filtro magnetico, valvola a tre vie, valvola di sicurezza ACS, rubinetto di riempimento, staffa di fissaggio e vaschetta raccogli condensa.

Funzioni di serie e opzionali

Oltre alle funzioni base come riscaldamento, raffrescamento e ACS (DI SERIE grazie alla presenza della valvola a 3 vie e del bollitore sanitario), le funzioni di serie comprendono il funzionamento tramite Baxi Mago o termostati on/off, la possibilità di configurare la conversione estate/inverno (da Baxi Mago, da pannello di comando o da contatto esterno, quest’ultimo adatto in caso di selettori esterni o sistemi di domotica), riscaldamento con curve climatiche o a punto fisso, raffrescamento a punto fisso (sonda esterna DI SERIE), gestione di una zona diretta in riscaldamento e raffrescamento, gestione della resistenza elettrica integrata (1,5 kW per potenze 4-10 kW, 3+3 kW per potenze 12-16 kW) con la versione E, la possibilità di accumulare energia in base alla disponibilità di energia elettrica da fotovoltaico e la modalità silenziosa.

Rientrano, invece, tra le funzioni opzionali la gestione della seconda zona miscelata (con apposito accessorio kit SCB-04) e la gestione integrata fino a 2 zone indipendenti con impianto per il riscaldamento e per il raffrescamento (accessorio kit SCB-01).

La gamma Alya WH E Express si caratterizza per l’utilizzo di refrigerante a basso GWP, per l’elevata efficienza e per i ridotti tempi di ricarica del bollitore e per soddisfare qualunque esigenza impiantistica nel massimo rispetto ambientale. Affidabilità, performance e benessere garantiti. Tutti i modelli soddisfano i livelli di efficienza prevista per detrazioni fiscali e Conto Termico.

Bassano del Grappa, 6 maggio 2024

