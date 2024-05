Montegalda: il 16 maggio intervento di Viacqua sulla condotta “Bonna”

Viacqua prosegue nell’opera di distrettualizzazione della rete acquedottistica che si alimenta dalla dorsale “Bonna” a Montegalda, un’importante condotta che si snoda dal serbatoio “Villa Guiccioli” a Vicenza e lungo la SS Padana Superiore verso Padova.

Montegalda

Il 16 maggio è in programma tra le 8.00 e le 16.00 un intervento che interesserà proprio la grande condotta e localizzato in Piazza Marconi a Montegalda.

Durante le operazioni di posa del nuovo nodo idraulico si potranno quindi verificare cali di pressione diffusi, che interesseranno in particolar modo le aree periferiche di Montegalda e in maniera più sensibile il territorio di Montegaldella. Grazie all’alimentazione suppletiva che verrà assicurata dalla rete contermine di Etra i disagi all’utenza saranno ridotti al minimo.

L’opera complessiva che Viacqua sta realizzando sulla condotta ha come obiettivo la creazione di 12 punti di misura nell’est Vicentino mediante installazione di nuovi misuratori di portata lungo i rami secondari della rete di alimentazione che interconnette i Comuni vicentini di Torri di Quartesolo, Grumolo delle Abbadesse e Grisignano di Zocco, oltre a a quelli di Camisano Vicentino, Montegalda e Montegaldella che sono riforniti attraverso derivazioni secondarie e ad alcuni comuni della provincia di Padova.

La suddivisione della rete in distretti consente di avere un maggior controllo di flussi, pressioni e portate, e, in caso di interruzioni della fornitura per manutenzioni o rotture lungo la rete, un minor numero di utenze coinvolte.

In caso di maltempo l’intervento potrà subire un rinvio ai giorni successivi.

Viacqua

Consiglia di non programmare il funzionamento di elettrodomestici quali lavatrici e lavastoviglie durante l’intervento. Una volta completati i lavori si potrebbero verificare fuoriuscite di acqua torbida o di colore lattiginoso dai rubinetti per effetto della movimentazione delle condotte e dei cambi di pressione. Basterà lasciar scorrere alcuni istanti l’acqua per risolvere il problema.

In caso di necessità rimane a disposizione il numero verde del Servizio Clienti di Viacqua 800 154242 (attivo da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, e il sabato, dalle 8.00 alle 13.00), mentre per urgenze è operativo h24 il Pronto Intervento di Viacqua al numero 800 991522.

