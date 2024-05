Bassano: Giro d’Italia, modifiche alla viabilità

In occasione dell’arrivo della 20° tappa del 107° Giro d’Italia a Bassano, si riepilogano di seguito le modifiche alla viabilità e le informazioni di servizio relative alle giornate di venerdì 24 e sabato 25 maggio 2024.

Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli

– Lungo il percorso di gara (via Cunizza da Romano, via Col Moschin, via San Benedetto, via Maello, via Passalacqua, via Brigata Basilicata) dalle ore 6.00 del 25 maggio 2024 fino a cessate esigenze (ore 19.00 circa).

– In viale delle Fosse (compresi i controviali), piazzale Giardino, piazzale Trento tronco est, via Remondini, via Brocchi dalle ore 00.01 del 25 maggio 2024 fino a cessate esigenze (ore 20.00 circa).

– Nel parcheggio “Le Piazze” dalle ore 13.00 del 24 maggio 2024 fino al completo disallestimento delle strutture legate alla manifestazione.

– In via Da Ponte, via Chilesotti, via dell’Ospedale, viale Venezia (nel tratto compreso tra via De Blasi e viale delle Fosse) e via Vaccari dalle ore 6.00 del 25 maggio 2024 fino a cessate esigenze (ore 20.00 circa).

– In piazzale Trento/Foro Boario dalle ore 14.00 del 24 maggio 2024 fino a cessate esigenze (ore 20.00 circa del 25 maggio).

– Nel parcheggio della CMP Arena di via Ca’ Dolfin dalle ore 6.00 del 25 maggio 2024 fino a cessate esigenze (ore 20.00 circa).

Chiusura al pubblico del parcheggio “Le Piazze”

– Dalle ore 5.00 del 24 maggio 2024 fino a cessate esigenze del 25 maggio 2024.

Sospensione totale della circolazione stradale

(eccetto i mezzi di soccorso pubblico, delle forze di polizia, i veicoli facenti parte dell’organizzazione del Giro d’Italia, nonché dei volontari della Protezione civile e degli addetti alla sicurezza dell’evento per raggiungere le rispettive postazioni)

– Dalle ore 5.00 del 25 maggio 2024 fino a cessate esigenze (ore 20.00 circa) lungo: via Parolini, via Remondini, viale delle Fosse, via Chilesotti, via dell’Ospedale, viale Venezia (nel tratto compreso tra viale delle Fosse e via Bernucci), piazzale Giardino, via Brigata Basilicata e via San Vito.

Sospensione della circolazione stradale

(eccetto i mezzi di soccorso pubblico, delle forze di polizia, i veicoli facenti parte dell’organizzazione del Giro d’Italia, nonché dei volontari della Protezione civile e degli addetti alla sicurezza dell’evento per raggiungere le rispettive postazioni)

– Dalle ore 5.00 del 25 maggio 2024 fino a cessate esigenze (ore 20.00 circa) lungo il percorso di gara oggetto di transennatura (ultimo chilometro): via Maello (nel tratto compreso tra l’intersezione con via San Carlo Borromeo e l’intersezione con via Passalacqua) e via Passalacqua (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Maello e via Brigata Basilicata). Compatibilmente con le operazioni di transennatura sarà consentita la circolazione dei frontisti e dei residenti, comunque non oltre la sospensione della circolazione imposta con provvedimento prefettizio e fino alle ore 19.00 circa (fine delle operazioni di rimozione delle transenne dell’ultimo chilometro).

– Dalle ore 6.00 del 25 maggio 2024 fino al passaggio dell’auto “Fine gara ciclistica” (che avverrà indicativamente tra le ore 18.00 e le ore 19.00) sulla via Motton, svincolo S.S. 47, eccetto frontisti e residenti della medesima via e complanari.

– Dalle ore 5.00 del 25 maggio 2024 fino a cessate esigenze sulla via Santa Caterina dall’intersezione con via Sant’Anna.

Doppio senso di circolazione

– Dalle ore 5.00 del 25 maggio 2024, fino a cessate esigenze, per i soli frontisti di: via Parolini; via Vaccari, via Torino, via Bombardini, via IV Armata ramo nord, via San Matteo, via San Paolo, via e vicolo Jacopo Da Ponte, viale dei Martiri nel tratto compreso tra Porta delle Grazie e via Barbieri, via Don G. Rizzi – tronco sud.

Deviazioni

– Per i veicoli provenienti da via Ca’ Rezzonico: su via Ca’ Baroncello per via Gaidon, via Trozzetti, via Bernucci, viale Venezia, dalle ore 5.00 del 25 maggio 2024 fino a cessate esigenze;

– Per i veicoli provenienti da viale Pio X (direzione est-ovest): su via Bernucci per via Trozzetti, via Gaidon, via Ca’ Baroncello, dalle ore 5.00 del 25 maggio 2024 fino a cessate esigenze;

– Per i veicoli provenienti da viale XI Febbraio: obbligo di svolta a destra verso sud (via Cereria/via Ca’ Dolfin – via Ca’ Rezzonico) dalle ore 5.00 del 25 maggio 2024 fino a cessate esigenze;

– Per i veicoli provenienti da Trento: lungo la S.S. 47 verso Romano d’Ezzelino, eccetto frontisti e residenti di via Motton, via San Vito e laterali/complanari, dalle ore 6.00 del 25 maggio 2024 fino a cessate esigenze.

ZTL

La ZTL è sospesa dalle ore 5.00 del 25 maggio 2024 fino alle ore 20.00 della medesima giornata.

Vie di accesso/uscita

per i quartieri interessati dalle modifiche alla viabilità

– Zona del Centro storico e prato Santa Caterina: accesso da via Verci; uscita verso sud per via Pusterla verso piazzale Cadorna e verso nord per via Margnan e via Ca’ Erizzo.

– Zona San Vito ad est del percorso di gara: accesso da via Pio X, viale Venezia.

– Zona San Vito ad ovest del percorso di gara e Conca d’Oro: accesso da via Motton.

– Largo Parolini e via Villaraspa: accesso da via Parolini e via Ca’ Baroncello.

La riapertura delle strade avverrà con tempistiche differenti. Lungo il percorso di gara la riapertura avverrà con il passaggio del “Fine gara ciclistica” (indicativamente tra le ore 18.00 e le ore 19.00). A seguire, il percorso dell’ultimo chilometro ed infine la zona di arrivo, appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno.

I soggetti competenti all’espletamento dei servizi di Polizia stradale potranno adottare, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo che si presenteranno di volta in volta, d’intesa con il responsabile dell’Ordine e della sicurezza pubblica, tutti quei provvedimenti riguardanti la viabilità atti a garantire il regolare svolgimento della manifestazione anche riducendo od aumentando le arterie sottoposte a divieto e/o modificando gli orari di divieto.

Chiusure e sospensioni

Nella giornata di sabato 25 maggio 2024 è prevista la chiusura delle scuole secondarie di primo e secondo grado nel territorio comunale di Bassano del Grappa (ad esclusione della Scuola Enaip Veneto SFP).

Sempre nella giornata di sabato 25 maggio sono previsti anche la chiusura straordinaria della Biblioteca civica e la sospensione del mercato settimanale.

Parcheggi

Destra Brenta:

– parcheggio Angarano, via Boschetto

– parcheggio della Trinità, via SS. Trinità

– parcheggio scuola Bellavitis, via Colombare 4

Sinistra Brenta:

– parcheggio Centro in Bus (Gerosa), viale De Gasperi

– parcheggio Il Ponte (interrato), piazzale Cadorna

– parcheggio Centro Giovanile, via Brocchi

– parcheggio Mercato Ortofrutticolo, via del Mercato

– parcheggio Area est Stazione FS, via Andriolo 8

– parcheggio interno Caserma Monte Grappa, viale Venezia

– parcheggi Area Baxi e Pengo, via Trozzetti

– parcheggi in via Cima d’Asta e Monte Solaroli

– parcheggi in via Rosmini

Per informazioni e aggiornamenti: www.comune.bassano.vi.it

Per ulteriori informazioni sulla tappa: https://www.giroditalia.it/tappe/tappa-20-del-giro-ditalia-2024-alpago-bassano-del-grappa/

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa

Telefono – 0424 519373

Mail – ufficiostampa@comune.bassano.vi.it