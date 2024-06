Bassano: Elezioni Europee e Amministrative

Elezioni Europee e Amministrative a Bassano.

Quando si vota

Mancano pochi giorni all’appuntamento con le elezioni europee e comunali, che si svolgeranno dalle ore 15 alle ore 23.00 di sabato 8 giugno 2024 e dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 9 giugno 2024. Lo spoglio dei voti per le elezioni europee inizierà domenica sera, subito dopo la chiusura delle votazioni, mentre per quanto riguarda le elezioni comunali lo spoglio avrà inizio lunedì 10 giugno alle ore 14.

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco è fissato per domenica 23 giugno 2024 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 24 giugno 2024 dalle ore 7 alle ore 15.

Come si vota

Per quanto riguarda le elezioni del Parlamento Europeo la scheda elettorale per il voto è di colore marrone e si possono esprimere fino a 3 preferenze all’interno della medesima lista, se almeno una è di genere opposto (due maschi e una femmina, due femmine e un maschio), altrimenti le preferenze saranno due.

Per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale la scheda elettorale è di colore azzurro, si può votare un candidato Sindaco e una lista a lui collegata o una lista diversa (voto disgiunto). Se l’elettore vota solo la lista, il suo voto si estende anche al candidato Sindaco ad essa collegato, mentre se si vota solo il candidato Sindaco il voto non si estende alla lista o alle liste che lo sostengono. Si può esprimere la propria preferenza per un solo candidato consigliere della lista votata, o due se di genere opposto (un maschio e una femmina).

Tessera elettorale

Come noto, a partire dal 2000 il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale personale e permanente. In caso di smarrimento si potrà richiedere il duplicato presso la sede del Servizio Elettorale in via Verci 33.

Attenzione: qualora i 18 spazi disponibili sulla tessera elettorale per la certificazione dell’esercizio del voto siano esauriti, è possibile rinnovare la tessera stessa rivolgendosi all’Ufficio Anagrafe, Elettorale e Leva presso la sede di via Verci 33 seguendo i seguenti orari di apertura al pubblico:

– lunedì 3 giugno 2024, 8.30-12.00

– martedì 4 giugno 2024,14.30-18.00

– mercoledì 5 giugno 2024, 10.00-13.30

– giovedì 6 giugno 2024, 10.00-13.30

– venerdì 7 giugno 2024, dalle 8.00 alle 18.00

– sabato 8 giugno 2024, dalle 8.00 alle 23.00

– domenica 9 giugno 2024, dalle 7.00 alle 23.00

Per ricevere la nuova tessera è obbligatorio esibire la precedente tessera elettorale esaurita negli spazi, che verrà comunque restituita al titolare. La nuova tessera elettorale dovrà essere ritirata di persona presso l’Ufficio Elettorale, eventualmente muniti di apposita delega per gli altri componenti della propria famiglia.

(Per informazioni è possibile contattare elettorale@comune.bassano.vi.it).

Dove si vota

I seggi sono 41, dislocati sul territorio in questo ordine:

1, 2, 12, 13, 39

Scuola Elementare Mazzini – Plesso “J. Vittorelli”

Piazzale Trento, 21

3, 4, 5, 6, 7, 8

Scuola Elementare “Gen. Giardino” – San Vito

Via S. Giovanni Bosco, 39/I

9, 10, 11

Scuola Media “J. Vittorelli” (Ex “P. Fraccaro”)

Via Generale Basso, 15

14, 20, 21

Liceo Ginnasio “G. B. Brocchi”

Vicolo Parolini, 8

15, 16, 17, 18, 22, 41

Scuola Media “G. Bellavitis 2.0”

Via Mons. F. Rodolfi, 100

19, 23

Scuola Elementare “G. Marconi” – San Lazzaro

Strada Melagrani, 11

24, 25

Ex Scuola Elementare “Papa Giovanni XXIII” ora sede dell’associazione oncologica San Bassiano

Strada Rolandi, 123

26

Scuola Elementare “G. Merlo” – Valrovina

Contra’ Chiesa Valrovina, 23

27

Sala Polivalente c/o Impianti Sportivi – San Michele

Via Giovanni Fattori, 54

28

Scuola Elementare “A. Gabelli” – Sant’ Eusebio

Via Achille Marzarotto 5

29

Impianti Sportivi – Rubbio

Contra’ Chiesa Rubbio, 106

30, 35, 36, 37

Scuola Elementare “XXV Aprile”

Strada Rivana, 13

31

Scuola Elementare “San Francesco d’Assisi”

Via Val d’Aosta, 3

32, 33, 34

Scuola Media “G. Bellavitis” (Ex “A. Manzoni”)

Via Colombare, 4

38

Scuola Elementare “IV Novembre” – Campese

Via IV Novembre, 18

40

Ospedale Civile “San Bassiano”

Via dei Lotti, 40

Precisazioni sull’ubicazione dei seggi

Si avvisano gli elettori che votano presso i seggi n. 24 e 25 (Marchesane) che la sede di tali seggi non è variata continuando ad essere ubicata presso i locali della ex scuola elementare (ora in uso da parte dell’Associazione Oncologica San Bassiano) di Strada Rolandi 123.

Si avvisano altresì gli elettori della sezione 28 (Sant’ Eusebio) che tale seggio si trova ubicato presso la scuola elementare “A. Gabelli” di via A. Marzarotto 5.

Servizi per elettori con difficoltà/disabilità motorie

Per l’appuntamento con le elezioni dell’8-9 giugno 2024 verranno messi a disposizione alcuni servizi specifici per elettori con disagi.

Il servizio, riservato a chi abbia limitazioni alla mobilità (temporanea o permanente), consiste nell’accompagnamento dell’elettore alla sede di voto nelle seguenti fasce orarie (sabato 8 giugno 16-18.30, domenica 9 giugno 10-12.30 e 16-18.30) e nel riaccompagnamento al suo domicilio.

Pertanto, gli elettori con gravi disabilità motorie, impossibilitati a raggiungere il seggio in autonomia, potranno prenotare il servizio di trasporto ai seggi contattando il numero 0424 519374 nei seguenti giorni ed orari: da lunedì 3 giugno 2024 a giovedì 6 giugno dalle ore 9.00 alle 13.00; martedì 4 giugno e giovedì 6 giugno 2024 dalle ore 15.00 alle 18.00.

Eventuali richieste di trasporto

che si rendessero necessarie da venerdì 7 giugno 2024 dovranno essere indirizzate alla mail elettorale@comune.bassano.vi.it, indicando generalità/domicilio/numero di telefono dell’interessato/a e verranno evase ove sussista ancora la disponibilità di trasporto.

Se la richiesta riguarda una persona non deambulante, potrà usufruire anche di seggi privi di barriere architettoniche allestiti nelle sedi elettorali. In questo caso occorrerà che l’utente porti con sé una copia del certificato di invalidità, da consegnare al Presidente del seggio elettorale.

Infine si rammenta che l’Ufficio Elettorale, previa domanda dell’interessato corredata della relativa documentazione, procede ad annotare il diritto al voto assistito apponendo un corrispondente simbolo/codice nella tessera elettorale del richiedente.

La richiesta di annotazione del diritto di voto assistito dovrà essere presentata prima di recarsi al seggio.

Alla domanda,

da presentare presso l’Ufficio Elettorale del Comune, deve essere allegata la seguente documentazione:

la tessera elettorale del richiedente;

la documentazione dalla quale risulti l’infermità fisica che gli impedisce di esercitare il voto senza l’aiuto di un altro elettore (certificazione medica rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale oppure pensione INPS con indicazione della categoria «ciechi civili» e riportante uno dei seguenti codici attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10, 11, 15, 18, 19, 06, 07);

copia di un documento d’identità.

Per il rilascio del certificato medico sopra indicato è necessario rivolgersi esclusivamente all’Azienda Sanitaria ULSS 7 – Dipartimento di Prevenzione in Via Cereria 15 a Bassano del Grappa (VI).

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa

Telefono – 0424 519373

Mail – ufficiostampa@comune.bassano.vi.it