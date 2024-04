Milite Ignoto: incontro all’Aperilibro per ripercorrere il suo viaggio

Bassano del Grappa: il Grappa degli Arditi e del Milite Ignoto con Paolo Volpato

Un incontro tra storia e memoria

Sarà un viaggio nella storia l’ultimo incontro in calendario nel mese di aprile all’Aperilibro, rassegna culturale ideata dalla storica libreria La Bassanese, il viaggio storico del Milite Ignoto per mantenere vivo il ricordo di tutti i Caduti che hanno contribuito a costruire l’unità nazionale, partendo dalle battaglie del Monte Grappa fino all’Altare della Patria.

Domenica 28 aprile ci raggiungerà da Roma lo scrittore e storico Paolo Volpato, autore de L’Ardito d’Italia e Dal Vittoriano all’Altare della Patria, editi da Mursia. Con lui, sul palco a moderare l’incontro, siederà Paolo Pozzato, storico di riferimento per tutto il nostro territorio.

Bassano del Grappa: una delle città del Milite Ignoto.

“Potrebbe essere un fante del Grappa, se non un ardito del Grappa, quel soldato senza nome che ha fatto un lungo viaggio in treno per essere sepolto al Vittoriano”, scrive Volpato, dando corpo e sostanza all’Altare della Patria e che rappresenta tutti i caduti durante la Prima Guerra Mondiale che non sono tornati più a casa. Cosa rappresenta il Vittoriano, conosciuto come “Altare della Patria”? Nei giorni in cui si celebra la Liberazione, con gli ospiti “ripasseremo” un po’ di storia, ripercorrendo gli eventi che hanno portato alla nascita dell’Italia, la nostra nazione e, perché no, anche la nostra Patria.

Dalle Alpi a Roma: il viaggio del Milite Ignoto

Quel viaggio del Milite Ignoto partito anche dal Monte Grappa, Altipiani, Dolomiti, Montello, Cadore, Basso Piave e Carso e che si concluse a Roma il 4 novembre 1921, terminò sul Vittoriano dove si intrecciarono i destini di un uomo e di un monumento, simboli di un’Italia risorgimentale, destinata a trasformarsi in Patria di un popolo unito, per divenire infine uno Stato moderno. Con il racconto del soldato senza nome e il monte Grappa sempre sullo sfondo della storia d’Italia, ci immergiamo in un incontro-presentazione che è anche cronaca, indagine, scoperta e memoria.

L’incontro-presentazione si svolgerà domenica 28 aprile alle ore 17.45 nella Galleria incontri della libreria La Bassanese. È consigliata la prenotazione dei posti a sedere allo 0424 521230 o nel sito della libreria. Al termine il consueto aperitivo offerto.

Paolo Volpato – scrittore e storico

Bassano del Grappa, 24 aprile 2024

Fonte: Libreria la Bassanese