Gemellaggio Bassano-Mostar: il sindaco Pavan in Bosnia per la firma

Il Sindaco di Bassano del Grappa, Elena Pavan, a Mostar nel fine settimana per la firma del gemellaggio Bassano-Mostart

Sarà firmato domenica 24 marzo a Mostar l’atto ufficiale di gemellaggio con Bassano del Grappa. Fondamentale tappa di un percorso iniziato nel 2021 con il patto di amicizia tra le città e il gemellaggio tra i due ponti. Ovvero, il Ponte Vecchio di Bassano e lo Stari Most (Ponte Vecchio) di Mostar.

Valori comuni e futuro europeo

“Bassano amplia il numero delle città gemelle ispirata dall’ideale europeo di unità e collaborazione, per sostenere e rafforzare i valori della pace. Ma anche della democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile. Oltre che per promuovere l’innovazione tecnologica e l’accesso all’istruzione superiore per il benessere delle comunità. – Sottolinea il Sindaco Elena Pavan –. Il legame con Mostar ci permetterà di promuovere scambi commerciali, accordi imprenditoriali e iniziative turistiche congiunte. E allo stesso tempo di realizzare iniziative culturali, programmi educativi e visite reciproche per un dialogo interculturale significativo”.

Il programma prevede sabato mattina 23 marzo, a partire dalle ore 10, incontri di lavoro per la definizione di un programma di scambi tra istituzioni e organizzazioni delle due città. Per la città di Mostar parteciperanno i rappresentanti del Dipartimento per le attività sociali, del Servizio per l’istruzione, la gioventù e lo sport; dei Servizi per la Cultura e il Museo dell’Erzegovina.

Gemellaggio Bassano-Mostar: cerimonia ufficiale domenica 24 marzo

Domenica 24 marzo, alle 10.30, è fissata la cerimonia di gemellaggio, con interventi del Sindaco Elena Pavan, del Sindaco di Mostar Mario Kordić e dell’Ambasciatore della Repubblica Italiana Marco Di Ruzza.

Al termine della cerimonia verrà premiato il vincitore del concorso fotografico “Cogli l’attimo” che ha visto coinvolti lo scorso anni i giovani degli istituti superiori di Bassano, Voiron, Mühlacker, Mostar, Herford, Sebenico e Nova Bassano e che dava il compito di documentare il loro territorio. Il premio sarà consegnato a Nejra Maksumić.