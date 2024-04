Elezioni a Bassano: scrutatori cercasi, scadenza 15 maggio

In occasione delle elezioni del Parlamento Europeo e delle Elezioni Amministrative in programma sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, gli iscritti all’Albo degli scrutatori che desiderano svolgere la relativa funzione possono segnalare la propria disponibilità compilando il modulo disponibile nella sezione dedicata alle elezioni del sito www.comune.bassano.vi.it entro il 15 maggio 2024.

Le disponibilità pervenute dopo tale data saranno prese in considerazione solo per eventuali sostituzioni. L’eventuale preferenza espressa per la sede è da ritenersi comunque non vincolante per la nomina.

Aperture straordinarie per la presentazione delle liste

L’Ufficio Elettorale effettuerà delle aperture straordinarie per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni europee e comunali nelle seguenti giornate:

sabato 27 aprile dalle 8.30 alle 12;

domenica 28 aprile dalle 8.30 alle 12;

lunedì 29 aprile dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18;

martedì 30 aprile dalle 8 alle 20;

mercoledì 1 maggio dalle 8 alle 20;

martedì 7 maggio dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18;

mercoledì 8 maggio dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18;

giovedì 9 maggio dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18;

venerdì 10 maggio dalle 8 alle 20;

sabato 11 maggio dalle 8 alle 12.



Accesso all’Ufficio Elettorale

L’accesso all’Ufficio Elettorale dovrà avvenire dall’ingresso principale in via Verci n. 33 o, in caso di chiusura, da Piazzetta delle Poste n.1.

Bassano del Grappa, 22 aprile 2024

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI)

Servizi di Staff – Ufficio Stampa