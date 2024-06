Domanda contributo servizio idrico Bassano: scadenza prorogata

Domande di contributo per il pagamento del servizio idrico: prorogata la scadenza

La scadenza per la presentazione della domanda di contributo per il pagamento del servizio idrico integrato, inizialmente prevista in data odierna, è stata prorogata alle ore 12.15 di lunedì 01/07/2024.

Utenti che possono fare domanda

La selezione pubblica riguarda l’individuazione di utenti domestici (persone fisiche) in difficoltà economica che presentino una situazione di morosità nei confronti di Etra spa per il servizio idrico relativo al biennio 2022/2023, a cui riconoscere specifici contributi, messi a disposizione dal Consiglio di Bacino Brenta.

Domanda: modalità di presentazione

La domanda, da presentare debitamente compilata e completa degli allegati, è reperibile dalla sezione “Avvisi” sito www.comune.bassano.vi.it, o presso la sede dei Servizi Sociali in Via Jacopo da Ponte n. 37, Ufficio Sportello Famiglia, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì con orario 9.00-11.30.

L’istanza, completa degli allegati, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura, spedita via PEC o tramite raccomandata attraverso i recapiti indicati nell’avviso.

Bassano del Grappa, 7 giugno 2024

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa

ETRA SpA

Società benefit è una multiutility a totale proprietà pubblica, cioè una società soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci in base all’art. 30 del TUEL (Conferenza dei Servizi), che svolge una serie di servizi di rilevanza pubblica.

L’attività di ETRA si svolge nel bacino del fiume Brenta. Si estende dall’Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l’area del Bassanese, l’Alta Padovana e la cintura urbana di Padova.

Questo territorio, attraverso i propri rappresentanti (Comuni e Consiglio di Bacino Brenta), ha affidato a ETRA compiti essenziali per la collettività. Ovvero, la gestione del Servizio Idrico Integrato e la gestione dei rifiuti.

Fonte dal sito di Etra SpA