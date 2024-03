Bassano: illuminazione in viale delle Fosse quasi ultimata

Partiranno a breve i lavori per il completamento dell’illuminazione decorativa-monumentale delle mura storiche in viale delle Fosse a Bassano del Grappa, nella parte oggi mancante, tra l’innesto con via Jacopo Da Ponte e piazzale Trento.

24 nuovi apparecchi illuminanti

La Giunta comunale ha dato l’ultimo via libera al progetto esecutivo, che prevede l’inserimento di 24 apparecchi luminosi interrati, distanti cinque metri tra loro, che illumineranno le mura dal basso grazie alla recente predisposizione di una linea elettrica interrata, avvenuta durante la riqualificazione del percorso pedonale.

L’assessore Zonta: un intervento apprezzato

“Completeremo l’illuminazione delle mura lungo l’intero viale – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta – dopo quanto già realizzato nella parte nord, che ha riscosso un generale apprezzamento. Questo tipo di illuminazione garantisce un effetto suggestivo nelle ore serali e notturne senza alcun impatto visivo degli apparecchi illuminanti, rendendo difficoltosi anche danneggiamenti e atti vandalici”.

Il costo complessivo dell’intervento è di 86.416,01 euro.

Il Sindaco Pavan: un percorso rinnovato

“Lasciamo ai cittadini e ai visitatori un percorso ciclopedonale lungo le mura del viale interamente rinnovato, accogliente, curato, sicuro e bello da ammirare, di giorno e di notte – commenta il Sindaco, Elena Pavan – senza dimenticare le piantumazioni, la cura costante dei tigli, le asfaltature, il rifacimento degli attraversamenti e gli interventi che hanno interessato la parte interrata per la raccolta delle acque meteoriche, i cui risultati si sono visti anche durante le recenti precipitazioni: tanta acqua, ma zero allagamenti. Per il futuro, resta ora da proseguire con la riqualificazione del lato est, e con un intervento urbanistico e viabilistico per liberare il viale dall’intenso traffico nelle ore di punta”.

Bassano del Grappa, 29 marzo 2024

Fonte: Ufficio Stampa del Comune di Bassano del Grappa (VI)