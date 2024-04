Bassano: cinque nuovi concorsi e un avviso di mobilità esterna

Cinque nuovi concorsi e un avviso di mobilità esterna per il Comune di Bassano del Grappa

Il Comune di Bassano del Grappa ha indetto cinque nuovi concorsi:

Funzionario tecnico

(Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione – ex categoria D), a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’Ufficio Immobili dell’Area 4°. Possono presentare domanda di partecipazione, dal 23 aprile al 23 maggio 2024, i candidati in possesso di una delle lauree riportate nel bando;

Funzionario amministrativo contabile

(Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione – ex categoria D), a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’Area 5°. Possono presentare domanda di partecipazione, dal 23 aprile al 13 maggio 2024, i candidati in possesso di un diploma di laurea;

Istruttore tecnico

(Area degli Istruttori – ex categoria C), a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’Ufficio Immobili dell’Area 4°. Possono presentare domanda di partecipazione, dal 23 aprile al 23 maggio 2024, i candidati in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado concluso con il rilascio di un titolo valido per l’accesso all’Università;

Istruttore amministrativo contabile

(Area degli Istruttori – ex categoria C), a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’Ufficio Tributi dell’Area 1°. Possono presentare domanda di partecipazione, dal 23 aprile al 23 maggio 2024, i candidati in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

Collaboratore amministrativo contabile

(Area degli Operatori esperti – ex categoria B3), a tempo pieno e indeterminato, da assegnare alla Segreteria dell’Area 1°. Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 6 maggio 2024 da tutti i candidati che hanno assolto l’obbligo scolastico e conseguito almeno un attestato di qualifica professionale ad indirizzo amministrativo, contabile, commerciale, economico-aziendale, o in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

È stato indetto,

infine, un avviso di mobilità esterna, rivolto ai soli candidati già dipendenti di presso altre amministrazioni pubbliche, per la copertura di un posto di Istruttore bibliotecario (Area degli Istruttori – ex categoria C), da assegnare all’Area 3°. È possibile presentare domanda di partecipazione dal 23 aprile al 23 maggio 2024.

I bandi di concorso e l’avviso di mobilità sono pubblicati nel Portale inPa e nella sezione “Concorsi” del sito www.comune.bassano.vi.it

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa

Telefono – 0424 519373

Mail – ufficiostampa@comune.bassano.vi.it