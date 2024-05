Bando per le famiglie fragili: ecco come richiedere i contributi

Bassano del Grappa (VI) – Bando per le famiglie fragili: programma di interventi per l’anno 2023

E’ stato pubblicato nel sito www.comune.bassano.vi.it l’avviso per il programma di interventi per l’anno 2023. Il bando è a favore della Famiglie Fragili (ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 28/5/2020 e della DGR 1076 del 4/9/2023). L’avviso contiene tutte le informazioni e i requisiti da possedere per presentare la richiesta. L’attività è realizzata con il contributo della Regione del Veneto e prevede interventi economici rivolti agli Ambiti Territoriali Sociali regionali.

Sono previste 3 linee di intervento:

per famiglie con figli minori di età, rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori; per famiglie monoparentali e famiglie di genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica; per famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro.

Il richiedente il cui nucleo familiare abbia i requisiti per accedere al programma di interventi deve presentare domanda online, accedendo all’indirizzo:

https://cittadino-ambito-sociale-3-bassano-del-grappa.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi

La domanda va compilata entro il termine perentorio delle ore 23:59 di sabato 15 giugno 2024.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali. Oppure telefonare al numeri 0424 519124 o 0424 519151 (tasto 4 del centralino) dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00, esclusi i giorni festivi.

Bando per le famiglie fragili assistenza compilazione domanda

Per assistenza nella compilazione della domanda online è possibile prenotare un appuntamento presso il “Punto Digitale Facile Pallades”. Sito in via Porto di Brenta n. 1 a Bassano del Grappa visitando il sito www.pallades.it sezione “Luoghi” – “Prenota assistenza”.

Per informazioni telefonare al numero 0424.519170 o inviare una mail a info@pallades.it

Bassano del Grappa, 6 maggio 2024

Fonte: Comune di Bassano del Grappa Servizi di Staff – Ufficio Stampa