Asiago: manifestazioni ed eventi maggio 2024

Maggio 2024 – Asiago: manifestazioni, eventi e mostre

Sabato 4 maggio

Ore 18.00

Escursione “Incontri animali al tramonto”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 16.30 Chiesetta di San Rocco

Serata Musicale I Giovani Musicisti Altopianesi. Ingresso libero.

Domenica 5 maggio

Ore 9.30

Escursione “Profumi e colori di montagna tra erbe spontanee con pranzo al Rifugio Biancoia”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Salto di rana, coda di tritone, ed è pronta una magica pozione”, laboratorio naturalistico per bambini (età 6+). Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 11.00 Osservatorio Astrofisico del Pennar

Visita guidata “Il sole” – Osservazione di macchie e protuberanze solari da remoto e lezione teorica. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Sabato 11 maggio

Asiago

La Grande Rogazione

Ore 9.00

Escursione “Sentieri di guerra: Monte Ortigara”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni

Domenica 12 maggio

Ore 9.30

Escursione “Sentieri di guerra: Monte Cengio”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Più fiorito non si può”, laboratorio per bambini in natura. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 16.30 Chiesetta di San Rocco

Serata Musicale II Giovani Musicisti Altopianesi. Ingresso libero.

Giovedì 16 maggio

Ore 15.00

Corso online gratuito “Sicurezza online” – Imparare a tutelare i propri dati durante la navigazione su Internet. L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom, previa iscrizione. Il link di accesso verrà fornito in seguito all’avvenuta prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: www.pallades.it – 0424 519170 – info@pallades.it

Sabato 18 maggio

Ore 9.00

Escursione “La Primavera in Montagna, tra Storia e Natura”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Ore 17.30

Escursione “Incontri animali al tramonto con cena a Malga Cimo”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 20.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Notte europea dei musei”, visita serale in museo e laboratorio. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico del Pennar

Visita guidata “La Stazione Spaziale Internazionale” – Osservazione del passaggio della ISS in cielo e lezione teorica. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Domenica 19 maggio

Ore 9.30

Escursione “Lungo l’Altavia della Grande Guerra da Asiago al forte Interrotto e al M. Mosciagh”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Venerdì 24 maggio

Ore 15.00

Escursione “Pomeriggio tra Natura e Storia sull’Altopiano di Asiago”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Ore 20.30 Chiesetta di San Rocco

Recital Pianoforte con Giulia Iijima. Ingresso libero.

Sabato 25 maggio

organizzati dal Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Di fiore in fiore”, laboratori gratuiti in piazza. Informazioni presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 9.00

Escursione “Asiago in Fiore: “Anatotomia di un fiore””. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Ore 10.00

Escursione “Caccia ai colori e pranzo a base di erbette a Campomezzavia”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 16.30

Escursione “Erbe e fiori nel piatto: passeggiata alimurgica con cena alla Terrazza“. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 21.00 Osservatorio Astrofisico del Pennar

Visita guidata “La Stazione Spaziale Internazionale” – Osservazione del passaggio della ISS in cielo e lezione teorica. Prenotazioni presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Domenica 26 maggio

organizzati dal Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Di fiore in fiore”, laboratori gratuiti in piazza. Informazioni presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Ore 9.00

Escursione “Asiago in fiore: “M. Fiore, tra le orchidee e la fioritura d’alta quota””. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Ore 10.00

Escursione “Una montagna di gustosi colori: facciamo il formaggio con i fiori”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Giovedì 30 maggio

Ore 15.00

Corso online gratuito “Sanità km ZERO” – Imparare ad accedere al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico tramite SPID o CIE. L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom, previa iscrizione. Il link di accesso verrà fornito in seguito all’avvenuta prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: www.pallades.it – 0424 519170 – info@pallades.it

Venerdì 31 maggio

Ore 15.00

Escursione “Pomeriggio in Alta Quota, alla scoperta delle bellezze primaverili della Montagna”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Fonte Ufficio Turistico Asiago

