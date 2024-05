Asiago: manifestazioni ed eventi di giugno 2024

Giugno 2024 – Asiago: manifestazioni, eventi e mostre

CromatiNatura

Venerdì 31 maggio – Domenica 23 giugno

Museo “Le Carceri” – Mostra retrospettiva di Massimo Turlinelli

Il percorso raffinato ed equilibrato sviluppato da Massimo Turlinelli in connubio con l’architettura e le sale antiche del Museo Le Carceri evidenzia come le forme di collaborazione e di ricerca espressiva possano costituire un eccellente stimolo alla riflessione e al piacere della contemplazione ricca di contenuti espressivi densi e profondi.

Apertura: 1 e 2 giugno e dal 5 al 23 giugno tutti i mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Orari: 10.00 – 12.00 / 15.30 – 18.30

Festa di Sant’Antonio

Sabato 1 giugno – Domenica 16 giugno

Sasso di Asiago – Tradizionale festa di Sant’Antonio.

Durante la manifestazione si potranno assaggiare le specialità della cucina locale, ascoltare della buona musica e fare quattro salti in pista.

3° Trofeo Asi Trial Antico TATA

Sabato 1 giugno – Domenica 2 giugno – Località Turcio

Gara di Trial riservata alle moto d’epoca ad Asiago per gli appassionati di Trial Vintage.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni visitare il sito: http://www.phototrial.it/TATA/

Sabato 1 giugno

Ore 17.00

Escursione “Andar per erbe a tramonto con cena a tema in itinere”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Domenica 2 giugno

Ore 9.30

Escursione “Festa della Repubblica: sulla strada dell’Impero dell’Altopiano di Asiago”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Profumi e colori della natura” – escursione per famiglie a Monte Corno e visita al Giardino Botanico. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Mercoledì 5 giugno

Centro Storico

Fiera di giugno. Per l’occasione lungo le strade e nelle piazze della città ci sarà un gran numero di variopinte bancarelle con prodotti e merce di ogni genere.

Sabato 8 giugno

Dalle 14.00 alle 18.00 Piazza Carli

Try Trial – prova di moto da trial. Info: asdtrialaltopianosettecomuni@gmail.com – 3351082290

Ore 15.00

Escursione “Dal tramonto alle stelle al Rifugio Verena”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 15.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“A caccia di tracce di primavera” – laboratorio in natura per bambini dai 6 anni in su. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Domenica 9 giugno

Ore 9.30

Escursione “Tra i grandi alberi monumentali: le Puche”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Ore 9.30 Trial Park Asiago Sette Comuni

Trofeo Nord Est Trial – gara di trial a partire dalle ore 9.30. Ingresso libero al pubblico.

Ore 10.00

Escursione “In e-bike da Asiago verso la panchina gialla”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Lunedì 10 giugno

Ore 9.00

Escursione “E-bike Tour Altopiano”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Martedì 11 giugno

Ore 9.00 parcheggio nord Melette

Escursione “La Val di Nos e il Monte Longara”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Mercoledì 12 giugno

Ore 9.00 parcheggio nord Melette

Escursione “Il Monte Fior tra storia e natura”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Giovedì 13 giugno

Ore 9.00 Parcheggio Forte Tre Sassi P.so Valparola

Escursione “Col di Lana”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Venerdì 14 giugno

Ore 9.00 Misurina

Escursione “Monte Piana tra le trincee italiane e austriache”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Sabato 15 e domenica 16 giugno

Ore 10.00 parcheggio SunBar San Vito di Cadore (BL)

Escursione “Dolomiti Trek” – due giorni di trekking tra gli spettacolari scenari dolomitici in zona Cortina. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Sabato 15 giugno

Ore 17.15 Sasso di Asiago

Tradizionale Fiaccolata Storica lungo la Calà del Sasso. L’antica scalinata, composta da 4444 scalini, si illuminerà per una notte al ricordo di un amore leggendario. Quota di Iscrizione: 15 € senza pullman o 20 € con servizio pullman (prenotazione obbligatoria entro il 10/6/2024 ore 12). Sono compresi i servizi, il ristoro, la fiaccola e all’arrivo pasticcio. Info e prenotazioni 3773054277.

Ore 20.30

Escursione “Lucciole per lanterne”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

Domenica 16 giugno

Piazza Carli

Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo.

9.30 Centro storico di Asiago

18^ edizione de “La corsa del trenino” – manifestazione non competitiva di corsa in montagna.

Ore 9.30

Escursione “Uno sguardo verso la pianura tr storia e natura”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE NEL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM. Le escursioni possono subire variazioni.

I soldati di Forte Interrotto

Domenica 16 giugno

Forte Interrotto

L’associazione storico/culturale 22° Compagnia Autonoma Skiatori presenta l’evendo storico rievocativo della Prima Guerra Mondiale: I soldati di Forte Interrotto. Visita guidata al forte, rievocatori in uniforme storica, esposizione di reperti della Grande Guerra.

In caso di mal tempo l’evento sarà rinviato a domenica 23 giugno 2024.

Lunedì 17 e martedì 18 giugno

Ore 9.00 Misurina

Escursione “Tre Cime di Lavaredo a 360° e il Monte Paterno”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Martedì 18 giugno

Ore 20.45 Cinema Lux

La Lettera – Mediometraggio sulla lettera Testamento del S.Ten Adolfo Ferrero. Ingresso libero.

Mercoledì 19 giugno

Ore 9.00 parcheggio nord Melette

Escursione “La Battaglia delle Melette. Gli eroi del Monte Fior”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Giovedì 20 giugno

Ore 9.00 Rifugio Valmaron (Enego)

Escursione “La Piana di Marcesina, gioiello naturalistico sull’Altopiano di Asiago 7 Comuni”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Sabato 22 giugno

Ore 9.00

Escursione “Sulle tracce della Tempesta Vaia” in collaborazione con il Museo Siben Alte Komoine. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Ore 15.00 Baita M. Lisser – Loc. Tombal

Escursione “Il Forte Lisser nella Grande Guerra”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Ore 20.30 Chiesa San Rocco

Conerto trio violino, voloncello e pianoforte. Erika Ngarmcroh al violino, Enrico Zambon al violoncello e Giulia Iijima al pianoforte. Ingresso libero.

Domenica 23 giugno

Ore 9.30 Albergo S. Giovanni – Loc. Colli Alti

Escursione “La Battaglia del Monte Grappa lungo l’AVGG tra Col Fenilon e Col Moschin”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Ore 10.00 Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

“Profumi e colori della natura” – escursione per famiglie a Monte Corno e visita al Giardino Botanico. Prenotazione presso il museo allo 0424 600256 oppure presso lo IAT allo 0424 462221 / info@asiago.to

Lunedì 24 giugno

Ore 9.00

Escursione “E-bike Tour Altopiano”. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com.

Martedì 25 giugno

Ore 17.15 Biblioteca Civica

La biblioteca dei piccoli. Letture ad alta voce e laboratorio per bambini 3-6 anni. Per informazioni e prenotazione obbligatoria contattare la Biblioteca Civica allo 0424600270 oppure biblioteca@comune.asiago.vi.it.

29 – 30 giugno

Loc. Kaberlaba

51° campionato nazionale ANA di Corsa in Montagna Individuale

Sabato 29 giugno

Ore 16.00 Via Busa, 106

Incontro con le rose antiche profumate e visita all’Orto dei Semplici con Antonio Cantele. Iscrizioni allo 0424-463346.

Fonte Ufficio Turistico Asiago

Info periodo precedente