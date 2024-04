Antica Fiera Del Soco, l’edizione 2024 bandisce il gas nel segno della sicurezza

Migliorerà il flusso pedonale, rinnovato l’impianto elettrico, informazioni per i visitatori celiaci – Gli uffici dell’Antica Fiera del Soco a Grisignano di Zocco sono già operativi per l’organizzazione dell’edizione 2024 (da venerdì 6 a giovedì 12 settembre). Un’edizione che sarà all’insegna di una maggiore sicurezza per operatori e visitatori, a cominciare da una decisione presa dalla società guidata da Nazzareno Carraro, dopo un consulto anche con i Vigili del Fuoco.

Nazzareno Carraro

«Il grandissimo numero di visitatori e la vicinanza dei vari spazi ci hanno portato a stabilire il divieto assoluto dell’utilizzo di impianti a gas per tutti gli stand e chioschi gastronomici della Fiera – spiega l’amministratore unico -. Compiamo così l’ultimo passo di un percorso iniziato già da molti anni, quando per prima cosa abbiamo imposto l’utilizzo esclusivo delle alimentazioni elettriche o della brace per gli stand più grandi, le cosiddette “baracche”. Ora anche gli ultimi operatori che fino all’anno scorso avevano utilizzato le bombole, poco più di venti, dovranno adeguarsi al nuovo regolamento».

L’evoluzione e l’aggiornamento costante della Fiera si concretizzeranno anche in altri elementi di rilievo. Al fine di rendere più fluido e sicuro il passaggio pedonale dei visitatori, in particolare nelle giornate del weekend che nell’edizione 2023 hanno registrato alcuni ammassamenti considerevoli negli orari di picco delle presenze, si amplierà il passaggio lungo due vie strategiche.

«In via Pioppi e via Garibaldi toglieremo i banchi da uno dei due lati della strada, trovando altre posizioni in zone della Fiera che consentano maggiore passaggio, eliminando così strozzature potenzialmente pericolose, e sicuramente fonte di disagio». Inoltre sarà portato a termine il rifacimento degli impianti elettrici, grazie al Comune di Grisignano, che consentirà di creare in tutte le aree punti di allaccio adeguati per potenza, praticità e sicurezza.

Visitatori celiaci

Infine un accorgimento importante per i visitatori celiaci. «Negli ultimi anni, sempre più visitatori ci hanno chiesto se e dove potessero trovare in Fiera del cibo adatto a chi ha problemi di celiachia – riferisce Carraro -. Per questo, da questa edizione, chiederemo espressamente a tutti gli operatori alimentari di indicarci espressamente se sono in grado di offrire alle persone anche cibo senza glutine, in modo da poter poi fornire ai visitatori una sorta di mappa o un elenco preciso che li agevoli».

Francesco Guiotto Ufficio Stampa Antica Fiera del Soco