Ambientiamoci: Risorgive del Bacchiglione, evento conclusivo

Domani, 25 maggio area aperta dalle 9.00 e science show dedicato all’acqua alle 17.00 – Ambientiamoci: alle Risorgive del Bacchiglione l’evento conclusivo dell’edizione 2024

Si terrà domani, sabato 25 maggio dalle 14.00 alle Risorgive del Bacchiglione di Dueville (Via Bissolati 7) l’evento a conclusione del concorso Ambientiamoci, il concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado che durante l’anno hanno aderito al percorso di educazione ambientale di Viacqua “Acqua Oro Blu”. In gruppo o per classe gli studenti hanno candidato i propri lavori, cartacei o multimediali, declinando il tema dell’edizione 2024: “L’Acqua cambia forma”

Risorgive del Bacchiglione

In palio per i migliori lavori ci saranno due premi a sostegno delle attività scolastiche, messi a disposizione dall’associazione culturale Dueville Più Verde, organizzatrice di Ambientiamoci, festival rivolto alla tutela dell’ambiente e della biodiversità, con la collaborazione di Agorà onlus, Cooperativa Ecotopia, LIPU e con il patrocinio del Comune di Dueville.

Il concorso, da diversi anni, sancisce anche la conclusione delle attività di Acqua Oro Blu. La partecipazione al concorso è arrivata da 20 classi provenienti da 10 diversi istituti della provincia di Vicenza.

Ai finalisti sarà riservato, alle 15.00, uno “science-show” con gli esperti educatori del Gruppo Pleiadi, che li intratterranno con esperimenti e quiz interattivi dedicati all’acqua.

Per l’occasione, le Risorgive del Bacchiglione rimarranno aperte già a partire dalle ore 9.00 per chi vorrà concedersi una passeggiata nella natura e uno spuntino presso il locale punto ristoro.

Lavori in concorso

Alle 14.00 si potranno poi ammirare i lavori in concorso, che verranno esposti all’interno della sala convegni dell’area naturalistica. Le classi vincitrici verranno poi proclamate e presenteranno i lavori realizzati.

Dalle 15.00 alle 16.00, per le famiglie degli studenti impegnati nello spettacolo ci sarà la possibilità di visita guidata e gratuita all’interno delle Risorgive del Bacchiglione.

Alle 17.00, infine, lo spettacolo del Gruppo Pleiadi sarà replicato con partecipazione aperta al pubblico su prenotazione al link https://www.risorgivedelbacchiglione.it/event/game-show-a-tema-acqua/ .

