Allerta truffa: falsi tecnici Viacqua a Isola Vicentina

Viacqua segnala possibili falsi tecnici in azione a Isola Vicentina: allerta truffa

È stata segnalata al centralino di Viacqua la possibile presenza di falsi tecnici in azione a Isola Vicentina. Un’utente ha raccontato di un individuo che si è presentato alla porta dell’abitazione in Via Da Vinci motivando l’esigenza di entrare in casa per presenza di acqua inquinata. Una volta dentro avrebbe chiesto informazioni in merito alla presenza in casa di oggetti di valori e invitato a spegnere eventuali cellulari o computer.

Dell’accaduto sono state subito informate anche le Forze dell’Ordine per le opportune verifiche sul posto.

La rete acquedottistica dell’abitato di Isola Vicentina non presenta allo stato attuale alcuna criticità. Sono stati infatti ripristinati tutti i danni subiti dal maltempo della scorsa settimana. Ristabiliti anche mediante collegamenti volanti per consentire la continuità della fornitura idrica a tutte le utenze allacciate.

Viacqua consiglia sempre di diffidare di individui che chiedono di accedere alle abitazioni, pur avanzando motivazioni plausibili. Inoltre è fondamentale avvisare tempestivamente le Forze dell’Ordine in caso di qualsiasi sospetto di allerta truffa.

Il personale in servizio di Viacqua è dotato di tesserino identificativo che può essere preventivamente verificato contattando il Servizio Clienti al numero verde 800 154242. Nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Comunicato del 19 maggio 2024

Fonte: Viacqua – Ufficio Stampa Giulio Centomo