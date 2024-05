Adunata in musica: cori e fanfare

Musica e canto sono la migliore e più diretta espressione di quello che è lo spirito di ogni Adunata.

Parole e note arrivano dritte al cuore, anche di chi Alpino non è, e invitano alla condivisione e alla festa, ma anche alla memoria. Venerdì 10 e sabato 11 maggio Vicenza e i suoi dintorni diventano un vibrante palcoscenico diffuso.

Ricordare, far festa, stare insieme, condividere.

L’essenza di ogni Adunata. Come esprimerlo al meglio, se non con la musica e il canto? Cori e fanfare mettono in parole e note lo spirito e il valore alpino, arrivando al cuore, anche di chi Alpino non è. Per intonare canti e orchestrare strumenti occorrono sincronia, ma anche senso di appartenenza al gruppo, spirito di fratellanza, condivisione e dedizione.

Se i cori e le fanfare sono delle Penne Nere, in una sola parola, semplicemente alpinità.

Non c’è Adunata senza colonna sonora e anche a Vicenza riecheggeranno i canti di oltre un centinaio di cori Ana provenienti da tutta Italia e i fiati e le percussioni delle fanfare delle Truppe Alpine. Queste ultime, impegnate in concerti o caroselli, saranno circa una ventina.

Vicenza, 2 maggio 2024

Adunata in musica

Programma cori

Venerdì 10 maggio

Ore 18- Coro Grigna Ana Lecco – Santa Messa nella Basilica di Monte Berico, Vicenza

Ore 18 – Coro Ana Preganziol – Chiesa di S. Maria Nascente – Altavilla Vicentina, località Tavernelle

Ore 18 – Coro alpino “Monte Nero” – Chiesa di S. Maria Nascente – Altavilla Vicentina, loc. Tavernelle

Ore 20 – Coro Ana Lo Chalet – Chiesa dei SS Pietro e Paolo – Almisano di Lonigo

Ore 20.30 – Coro Brigata Cadore – Chiesa di San Gottardo – Zovencedo

Ore 20.45 – Coro Alpino Ana Monte Caviojo – Chiesa dei Santi Martino e Giorgio – Velo d’Astico

Ore 21 – Coro Ana Roma – Chiesa di Santa Corona – Vicenza

Ore 21 – Coro Stella Alpina – Chiesa di Santa Corona – Vicenza

Ore 21 – Coro Alpin dal Rosa – Chiesa di Santa Corona – Vicenza

Ore 21 – Coro Italo Timallo – Chiesa di Arsiero

Ore 21 – I Musici di Brendola – Teatro di Polegge

Ore 21 – Coro Ciclamino – Teatro di Polegge

Ore 21 – Coro Ana San Salvo – Teatro di Polegge

Ore 21 – Coro Ana Vittorio Veneto – Parco di Villa Caldogno – Caldogno

Ore 21 – Coro Soreghina Ana Genova – Teatro di Bolzano Vicentino

Ore 21 – Coro Ana Gramolon – Chiesa di Santa Maria Assunta – Montebello Vicentino

Ore 21 – Coro Ana Latina “Magg. Francesco Totaro” – Chiesa di Santa Maria Assunta – Montebello Vicentino

Ore 21 – Coro Marostica – Chiesa di San Lorenzo – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Col di Lana – Chiesa di San Lorenzo – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Picozza – Chiesa di San Lorenzo – Vicenza

Ore 21 – Coro Scaligero – Chiesa di Camisano Vicentino

Ore 21 – Coro Ana “La Preara” – Chiesa di Camisano Vicentino

Ore 21 – Coro Ana Udine Gruppo di Codroipo – Auditorium San Michele – Selvazzano Dentro (PD)

Ore 21 – Coro Ana Medio Sangro – Chiesa di Lisiera

Ore 21 – Coro Voci Libere – Chiesa di Lisiera

Ore 21 – Coro L’Eco delle Valli di Lusiana Conco – Chiesa Santa Croce (detta “Dei Carmini”) – Vicenza

Ore 21 – Coro alpino La Rotonda – Chiesa Santa Croce (detta “Dei Carmini”) – Vicenza

Ore 21 – Coro Amici dell’Obante – Chiesa Santa Croce (detta “Dei Carmini”) – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Creazzo – Chiesa di Creazzo

Ore 21 – Coro Ana “La Bissoca” – Chiesa di Creazzo

Ore 21 – Coro Ana Vallebelbo – Teatro Comunale – Thiene

Ore 21 – Coro Ana Monte Summano – Teatro Comunale – Thiene

Ore 21 – Coro Ana Cremona – Chiesa di San Paolo – Montecchio Maggiore, località Alte Ceccato

Ore 21 – Coro Smalp – Chiesa di San Paolo – Montecchio Maggiore, località Alte Ceccato

Ore 21 – Coro Amici della Montagna di Vicenza – Teatro Roy – Cavazzale

Ore 21 – Coro Ana Vigasio – Teatro Roy – Cavazzale

Ore 21 – Coro Ana Penna Nera – Chiesa di Crespadoro

Ore 21 – Coro alpini Passons (spettacolo “Di qui non si passa”) – Teatro Astra – Vicenza

Ore 21 – Coro di Breganze – Chiesa all’interno dell’Istituto San Gaetano – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana di Mesulano – Chiesa di San Pio X – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana El Biron – Chiesa di San Pio X – Vicenza

Sabato 11 maggio

Ore 16 – Coro Ana Amici Alpini – Santa Messa ufficiale dell’Adunata – Duomo – Vicenza

Ore 17 – Coro Ana Stella Alpina – Santa Messa – Basilica di Monte Berico – Vicenza

Ore 18 – Coro Brigata Tridentina – Chiesa di Santa Corona – Vicenza

Ore 18 – Coro Brigata Cadore – Chiesa di Santa Corona – Vicenza

Ore 18 – Coro Brigata Orobica – Chiesa di Santa Corona – Vicenza

Ore 18 – Coro Smalp – Chiesa di Santa Corona – Vicenza

Ore 18 – Coro Ana Gramolon – Chiesa di Santo Stefano – Vicenza

Ore 18 – Coro Ana Monte Sillara – Chiesa di Santo Stefano – Vicenza

Ore 18 – Coro Ana Val San Martino – Chiesa di Santo Stefano – Vicenza

Ore 20 – Coro Ana Torino – Teatro comunale – Costabissara

Ore 20 – Coro alpino La Rotonda – Teatro comunale – Costabissara

Ore 21 – Coro Ana Sojo Rosso – Chiesa di SS Felice e Fortunato – Vicenza

Ore 21 – Coro Grigna Ana Lecco – Chiesa di SS Felice e Fortunato – Vicenza

Ore 21 – Coro Brigata Tridentina – Chiesa di SS Felice e Fortunato – Vicenza

Ore 21 – Coro Amici della Montagna di Trissino – Chiesa di S. Caterina, Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Monte Alto – Chiesa di S. Caterina, Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Trento – Chiesa di San Francesco – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana dell’Adda, Calolziocorte – Chiesa di San Francesco – Vicenza

Ore 21 – Coro Voci del Brembo – Chiesa di San Francesco – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Novale – Chiesa di San Michele ai Servi – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Malga Roma – Chiesa di San Michele ai Servi – Vicenza

Ore 21 – Coro alpino “La Bissoca” – Chiesa di San Pietro – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Sovere – Chiesa di San Pietro – Vicenza

Ore 21 – Coro alpini Valcavallina – Chiesa di San Paolo – Vicenza

Ore 21 – Coro Improvviso – Chiesa di San Paolo – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana “Re di Castello” – Chiesa di San Paolo – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Latina “Magg. Francesco Totaro” – Chiesa di Santa Bertilla – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Penne Nere di Almè – Chiesa di Santa Bertilla – Vicenza

Ore 21 – Coro Monte Arcella – Chiesa di Santa Bertilla – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Cime d’Auta – Chiesa di Laghetto – Vicenza

Ore 21 – Coro Soreghina Ana Genova – Chiesa di Laghetto – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana “Ardito Desio” – Chiesa all’interno del Patronato Leone XIII – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Il Rifugio Città di Seregno – Chiesa all’interno del Patronato Leone XIII – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Lo Chalet – Chiesa di San Rocco – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Preganziol – Chiesa di San Rocco – Vicenza

Ore 21 – Coro “La Vose del Tesena” – Chiesa di San Rocco – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana di Oderzo – Chiesa di San Bortolo – Vicenza

Ore 21 – Coro Scaligero – Chiesa di San Bortolo – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Canossa – Chiesa di San Bortolo – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Collegno Sezione Torino – Chiesa di Sant’Antonio ai Ferrovieri – Vicenza

Ore 21 – Coro alpino Ana Col di Lana – Chiesa di Sant’Antonio ai Ferrovieri – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Gruppo Moncalieri – Chiesa di Sant’Agostino – Vicenza

Ore 21 – Coro Piave Ana Feltre – Chiesa di Casale – Vicenza

Ore 21 – Coro Monte Coppolo – Chiesa di Casale – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana “La Preara” – Chiesa di Santa Maria in Araceli – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Piani di Bolzano – Chiesa di Santa Maria in Araceli – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Valle di Scalve – Chiesa di Santa Maria in Araceli – Vicenza

Ore 21 – Coro I Borghi – Chiesa di S. Croce Bigolina – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Montecavallo – Chiesa di S. Croce Bigolina – Vicenza

Ore 21 – Coro alpino Verona – Chiesa di S. Croce Bigolina – Vicenza

Ore 21 – Coro La Sorgente – Chiesa di Anconetta – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana La Baita – Chiesa di Anconetta – Vicenza

Ore 21 – Coro Cai Cinisello Balsamo – Chiesa di Anconetta – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Amici Alpini – Chiesa Santa Croce (detta “Dei Carmini”) – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Fameja Alpina – Chiesa Santa Croce (detta “Dei Carmini”) – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Monte Grappa – Chiesa Santa Croce (detta “Dei Carmini”) – Vicenza

Ore 21 – Coro Monte Pizzocolo – Chiesa di Bertesinella – Vicenza

Ore 21 – Coro alpino Umberto Masotto – Chiesa di Bertesinella – Vicenza

Ore 21 – Coro Rive del Sangro – Chiesa di Bertesinella – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Udine Gruppo di Codroipo – Chiesa di Longara – Vicenza

Ore 21 – Coro Rondinella – Chiesa di Longara – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Vallebelbo – Chiesa di San Giuseppe – Vicenza

Ore 21 – Gruppo corale Ana Arnica – Chiesa di San Giuseppe – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Acqua Ciara Monferrina – Chiesa di San Giuseppe – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Monte Summano – Chiesa di San Marco – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana “Stella del Gran Sasso” – Chiesa di San Marco – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana G. Bedeschi – Chiesa di San Marco – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Alte Cime – Chiesa di Campedello – Vicenza

Ore 21 – Coro alpino Monte Orsaro – Chiesa di Campedello – Vicenza

Ore 21 – Coro alpino Monte Castel – Chiesa di Campedello – Vicenza

Ore 21 – Coro Amici della Montagna di Vicenza – Chiesa di Sant’Andrea – Vicenza

Ore 21 – Coro alpino Ana Domodossola – Chiesa di Sant’Andrea – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Medio Sangro – Chiesa di Sant’Andrea – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Creazzo – Chiesa di San Lorenzo – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Roma – Chiesa di San Lorenzo – Vicenza

Ore 21 – Coro Edelweiss ANA “Monte Grappa” – Chiesa di San Lorenzo – Vicenza

Ore 21 – Coro alpini Passons – Chiesa di San Carlo – Vicenza

Ore 21 – Coro “La Tor” Caldonazzo – Chiesa di San Carlo – Vicenza

Ore 21 – Cori Ana Savona – Chiesa di San Carlo – Vicenza

Ore 21 – Coro Voci del Sile – Chiesa di Ospedaletto – Vicenza

Ore 21 – Coro Minimo Bellunese – Chiesa di Ospedaletto – Vicenza

Ore 21 – Coro Tre Cime Abbiategrasso – Quinto Vicentino

Ore 21 – Vous dal Tilimint – Quinto Vicentino

Ore 21 – Coro Ana Nikolajewka – Chiesa di Debba – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Aviano – Chiesa di Debba – Vicenza

Ore 21 – Coro Stella Alpina di Treviso – Chiesa del Seminario Vescovile – Vicenza

Ore 21 – Gruppo Vocale Ottetto Ana Treviso – Chiesa del Seminario Vescovile – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Penna Nera – Chiesa del Seminario Vescovile – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Valnure – Chiesa di Santa Lucia – Vicenza

Ore 21 – Coro Monte Pasubio – Chiesa di Santa Lucia – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Vittorio Veneto – Chiesa di Santa Corona – Vicenza

Ore 21 – Coro alpino Orobica – Chiesa di Santa Corona – Vicenza

Ore 21 – Coro Smalp – Chiesa di Santa Corona – Vicenza

Ore 21 – Coro Gran Paradiso – Chiesa di San Pietro Apostolo – Vicenza

Venerdì 10 maggio

Ore 18.30 – Banda Alpina di Orzano Cividale del Friuli – Marola, piazzale della chiesa (carosello e concerto)



Ore 19 – Fanfara sezionale di Torino – Thiene, piazza Chilesotti (carosello)



Ore 21 – Fanfara sezionale di Ivrea – Arcugnano, piazza Rumor



Ore 21 – Fanfara sezionale Torino – Thiene, Teatro comunale (concerto)



Ore 21 – Fanfara Alpina “cap. Piercarlo Cattaneo” sezione di Milano – Marostica, piazza degli Scacchi

Sabato 11 maggio

Ore 9.30 – Fanfara sezionale Udine – Montegalda, Casa di riposo (concerto)

Ore 10 – Fanfara congedati brigata Alpina Cadore – Quartiere San Bortolo (carosello)

Ore 18.30 – Banda cittadina di Nervesa della Battaglia – Quinto Vicentino, piazza 4 novembre (concerto)

Ore 19.30 – Fanfara congedati brigata Alpina Tridentina – Creazzo, piazza del Comune (concerto)

Ore 21 – Fanfara congedati brigata Alpina Cadore – Lonigo, Teatro comunale (concerto)

Sabato 11 allo Stadio Menti- Adunata in musica

Alla musica e la coreografia delle fanfare è poi dedicato il grande concerto della sera di sabato 11 allo Stadio Menti di Vicenza, nel quale a partire dalle ore 20.45 si esibiranno:

Fanfara congedati brigata Alpina Taurinense

Fanfara congedati brigata Alpina Julia

Fanfara Note Alpine Riviera Berica Sezione di Vicenza

Fanfara Storica sezione di Vicenza

Il programma degli appuntamenti musicali dell’Adunata, sempre aggiornato, è consultabile sul sito www.adunatalpini.it.

