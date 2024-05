Adunata Alpini Vicenza: pronta l’App per muoversi senza problemi

Scaricabile gratuitamente da PlayStore per Android e da Apple Store per iPhone, l’Alpinapp Adunate, è un prezioso vademecum per orientarsi non solo in città, ma anche nella vastissima offerta culturale, gastronomica, musicale, commerciale e di svago approntata per l’evento. Adunata Alpini.

Adunata di Vicenza

Vestita di tutti i colori sgargianti di questa 95a edizione del maxi-raduno nazionale, la nuova App per l’Adunata di Vicenza aspetta di essere scaricata sui telefonini, sia Android che Apple.

Alpinapp Adunate

E’ davvero semplice: basta andare su PlayStore per Android e su Apple Store per iPhone, cercare Alpinapp Adunate (attenzione, da non confondere con la semplice Alpin App) e installarla.

Ed ecco a portata di schermo tutto quello che serve non solo per orientarsi in città, ma anche per leggere tutte le notizie sull’Adunata (con anche gli appuntamenti culturali e di svago), capire dove recarsi in caso di emergenza, consultare i tragitti di bus e navette, verificare il programma ufficiale della tre-giorni, scegliere dove mangiare, individuare i servizi igienici ecc.

Il tutto geolocalizzato.

Insomma, una guida che ti guida fino a destinazione.

Vicenza, 6 maggio 2024

Federica Zanini – Addetta stampa Adunata Alpini 2024 Srl

cell. 347 .4168599 – e-mail ufficiostampa@adunataalpini2024.it

Biglietto speciale trasporto pubblico

Al fine di garantire a tutti i partecipanti la possibilità di utilizzare il servizio di trasporto pubblico locale in modo semplice ed efficiente, è disponibile un biglietto speciale per l’Adunata degli Alpini 2024 al costo promozionale di 10€ che consente di utilizzare liberamente e senza limitazioni tutti gli autobus (urbani, suburbani ed extraurbani) nel territorio provinciale, nonché i bus navetta, nelle tre giornate della manifestazione.