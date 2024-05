A4 Holding SpA: lavori in programma sulle tratte A4 e A31

Lavori in programma nei prossimi giorni sulle nostre tratte – A4 Holding SpA

CHIUSURA DELLA GALLERIA DI S. ZENO

A Lonato nelle notti del 6 e 7 maggio 2024

Per lavori di lavaggio calotte galleria, la galleria “S. Zeno”, nel Comune di Lonato (BS), situata nel tratto di strada fra il casello di Desenzano e l’innesto con la S.S. 11, in località Casette di Sopra (Ponte S. Marco), resterà chiusa al traffico dalle ore 21.00 di lunedì 6 maggio alle ore 6.00 di martedì 7 maggio e dalle ore 21.00 di martedì 7 maggio alle ore 6.00 di mercoledì 8 maggio 2024.

Le deviazioni saranno segnalate sul posto tramite adeguati cartelli disposti a cura della Società Autostrada Brescia-Padova.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare alla notte successiva.

LAVORI NOTTURNI AL CASELLO DI PESCHIERA

Chiusi gli svincoli di uscita nelle notti del 6 e 7 maggio 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per consentire le lavorazioni avviate dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia e per lavori di rifacimento pavimentazione al casello di Peschiera del Garda si rende necessaria la chiusura di entrambi gli svincoli di uscita (sia per i viaggiatori provenienti da Milano che quelli da Venezia) nelle notti di lunedì 6 e martedì 7 maggio 2024, dalle ore 22.00 alle ore 4.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A4 TRA SOMMACAMPAGNA E VERONA SUD

In direzione Venezia nelle notti del 6, 7 e 8 maggio 2024

In direzione Milano nelle notti del 9 e 10 maggio 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri di riqualificazione barriere di sicurezza nello spartitraffico centrale dal Km 273+000 al Km 277+000, in carreggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 maggio 2024, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Sempre per i lavori di cui sopra, dal Km 277+000 al Km 273+000, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti di giovedì 9 e venerdì 10 maggio 2024, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A4 TRA PADOVA OVEST E GRISIGNANO

In direzione Milano nelle notti del 6 e 7 maggio 2024

In direzione Venezia nelle notti dell’8 e 9 maggio 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri di manutenzione delle aree di Servizio Limenella Est ed Ovest dal Km 256+000 al Km 254+000, in carreggiata est (direzione Milano) tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano, si viaggerà su una sola corsia di marcia o due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti di lunedì 6 e martedì 7 maggio 2024, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Sempre per i lavori di cui sopra, dal Km 254+000 al Km 256+000, in carreggiata ovest (direzione Venezia) tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest, si viaggerà su una sola corsia di marcia o due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti di mercoledì 8 e giovedì 9 maggio 2024, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A31 TRA VICENZA NORD E DUEVILLE

In direzione Piovene nelle giornate dal 6 al 9 maggio 2024

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per attività di manutenzione aiuola spartitraffico centrale, in carreggiata nord (direzione Piovene Rocchette) tra i caselli di Vicenza Nord e Dueville, si viaggerà su una sola corsia nelle giornate di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 maggio 2024, dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

La Società A4 Holding SpA profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.

A4 Holding SpA avviso lavori precedente

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

A4 Holding S.p.A. – Via Flavio Gioia 71 | 37135 Verona, Italy

Fonte: A4 Holding SpA www.a4holding.it