A4 Holding SpA informa: lavori in programma sulle tratte A4 e A31

A4 Holding SpA informa che nei prossimi giorni saranno effettuati alcuni lavori di manutenzione ordinaria sulle tratte autostradali A4 e A31.

Per questo motivo, si potrebbero verificare rallentamenti e disagi al traffico.

Lavori in A4 nelle Gallerie dei Berici

Chiusa la carreggiata Est la notte del 13 maggio 2024

Per lavori di lavaggio calotte delle Gallerie Sant’Agostino e Madonna dei Berici, nel tratto autostradale tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, verrà chiusa la carreggiata ovest per il traffico diretto a Milano dalle ore 23.00 di lunedì 13 maggio alle ore 6.00 di martedì 14 maggio 2024. I viaggiatori provenienti da Venezia e diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Vicenza Est e attraverso la tangenziale Sud di Vicenza potranno entrare in autostrada al casello di Vicenza Ovest.

Lavori in A4 tra Verona sud e Sommacampagna

In direzione Milano nelle notti dal 13 al 17 maggio 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri di riqualificazione barriere di sicurezza nello spartitraffico centrale dal Km 278+900 al Km 275+800, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 maggio 2024, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Lavori in A4 tra Verona est e Soave

In direzione Venezia nelle notti dal 13 al 16 maggio 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per attività di manutenzione aiuola spartitraffico centrale, in carreggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Verona Est e Soave, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti dal 13 al 16 maggio 2024, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Lavori notturni in A4 tra Montebello e Montecchio Maggiore

Chiuso lo svincolo di immissione con SPV nella notte di lunedì 13 maggio 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavorazioni di installazione Portale P10, tra i caselli di Montebello e Montecchio, i viaggiatori provenienti da Milano potranno usufruire di due corsie di marcia ma non potranno accedere allo svincolo di immissione sulla Superstrada Pedemontana Veneta nella notte di lunedì 13 maggio 2024, dalle ore 22.00 fino alle ore 6.00 del giorno successivo.

A4 Holding SpA informa: lavori in A31 tra Noventa e Barbarano

In carreggiata Nord nella giornata del 14 maggio 2024

In carreggiata Sud nella giornata del 15 maggio 2024

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori di lavaggio calotte delle Gallerie Rampezzana, Agugliaro e Saline, in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) nel tratto autostradale tra i caselli di Noventa Vicentina e Albettone-Barbarano, dal Km 26+600 al Km 28+100, dal Km 30+000 al Km 32+100 e dal Km 37+000 al Km 38+500, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nella giornata di martedì 14 maggio 2024, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Sempre per i lavori di lavaggio calotte delle Gallerie Rampezzana, Agugliaro e Saline, in carreggiata Sud (direzione Rovigo) nel tratto autostradale tra i caselli di Albettone-Barbarano e Noventa Vicentina, dal Km 28+100 al Km 26+600, dal Km 32+100 al Km 30+000 e dal Km 38+500 al Km 37+000, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nella giornata di mercoledì 15 maggio 2024, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

