A4 Holding SpA informa: lavori in programma sulle tratte A4 e A31

LAVORI IN A31 TRE VICENZA NORD E L’INTERCONNESSIONE CON L’A4

In carreggiata Sud nelle giornate dal 12 al 15 giugno 2024

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, in carreggiata Sud (direzione Rovigo) nel tratto autostradale tra il casello di Vicenza Nord e l’interconnessione con l’A4, dal Km 59+000 al Km 58+500 e dal Km 56+400 al km 55+600, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle giornate di mercoledì 12, giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 giugno 2024, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

LAVORI IN A4 TRA VERONA SUD E INTERCONNESSIONE A22

In direzione Milano nella notte del 13 giugno 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri urgenti di ripavimentazione dal Km 280+800 al Km 277+300, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra il casello di Verona Sud e l’interconnessione con l’A22, si viaggerà su una sola corsia dalle ore 22.00 di giovedì 13 giugno alle ore 6.00 di venerdì 14 giugno 2024.

CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE IN A4 TRA DESENZANO E SIRMIONE

In entrambe le direzioni nella notte del 15 giugno 2024

Nell’ambito delle lavorazioni avviate dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia sono state programmate lavorazioni di varo del cavalcavia al Km. 247+650.

A tal fine, lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, in entrambe le careggiate tra i caselli di Desenzano e Sirmione (dal km 244+350 al Km 251+713),

verrà chiuso il tratto autostradale dalle ore 22.00 di sabato 15 giugno fino alle ore 6.00 di domenica 16 giugno 2024.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Desenzano e una volta convogliati nella S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Sirmione. Similmente i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Sirmione e attraverso la S.R.11 potranno rientrare in A4 al casello di Desenzano. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Desenzano e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Sirmione.

La Società A4 Holding SpA profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.

