A4 Holding SpA informa: lavori in programma sulle tratte A4 e A31

A4 Holding SpA informa che nei prossimi giorni saranno effettuati alcuni lavori di manutenzione ordinaria sulle tratte autostradali A4 e A31. Per questo motivo, si potrebbero verificare rallentamenti e disagi al traffico.

LAVORI IN A4 TRA VERONA SUD E SOMMACAMPAGNA

In direzione Milano nelle notti del 10, 11, 12 e 14 giugno 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri di riqualificazione barriere di sicurezza nello spartitraffico centrale dal Km 278+900 al Km 275+600, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e venerdì 14 giugno 2024, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A4 TRA BRESCIA CENTRO E FINE COMPETENZA

Chiusi gli svincoli di uscita a Brescia Centro e di ingresso in A21 (Autovia Padana) nelle notti dal 10 al 12 giugno 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri di realizzazione nuovi attenuatori d’urto al Km 221+700 e 221+400 in carreggiata ovest e al Km 221+000 in carreggiata est, tra il casello di Brescia Centro e la fine competenza sono programmate le seguenti chiusure degli svincoli:

nella notte di lunedì 10 giugno 2024 , dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di uscita per Brescia Centro ai viaggiatori provenienti da Venezia;

, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di uscita per Brescia Centro ai viaggiatori provenienti da Venezia; nella notte di martedì 11 giugno 2024 , dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di immissione in A21 per i viaggiatori provenienti da Venezia;

, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di immissione in A21 per i viaggiatori provenienti da Venezia; nella notte di mercoledì 12 giugno 2024, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di immissione in A21 per i viaggiatori provenienti da Milano.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare anche nella notte del 13 giugno 2024.

LAVORI IN A4 TRA VICENZA OVEST E MONTECCHIO

Chiuso lo svincolo di entrata per Milano del casello di Vicenza Ovest nella notte del 10 giugno 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri di rifacimento pavimentazione in carreggiata ovest (direzione Milano) dal Km 326+800 al Km 326+100, tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia o di due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta dalle ore 22.00 di lunedì 10 giugno alle ore 6.00 di martedì 11 giugno 2024.

Contemporaneamente ai lavori sopra comunicati verrà chiuso lo svincolo di entrata per i viaggiatori diretti a Milano del casello di Vicenza Ovest dalle ore 23.00 di lunedì 10 giugno alle ore 6.00 di martedì 11 giugno 2024.

LAVORI IN A4 TRA SOAVE E VERONA EST

In direzione Milano nelle notti dal 10 al 14 giugno 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per attività di manutenzione corpo stradale dal Km 298+300 al Km 297+400, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Soave e Verona Est, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti dal 10 al 14 giugno 2024, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A4 TRA SOAVE E MONTEBELLO

In direzione Venezia nelle notti del 10 e 11 giugno 2024

In direzione Milano nelle notti dal 12 e 13 giugno 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per attività di installazione barriere di sicurezza sui punti singolari dal Km 308+700 al Km 308+ 800 e dal Km 311+250 al Km 311+370, tra i caselli di Soave e Montebello, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta come segue:

in carreggiata est (direzione Venezia) nelle notti di lunedì 10 e martedì 11 giugno 2024, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo;

dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo; in carreggiata ovest (direzione Milano) nelle notti di mercoledì 12 e giovedì 13 giugno 2024, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

La Società A4 Holding SpA profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

A4 Holding S.p.A. – Via Flavio Gioia 71 | 37135 Verona, Italy

Fonte: A4 Holding SpA www.a4holding.it