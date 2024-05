A4 Holding SpA informa: lavori in programma sulle tratte A4 e A31

A4 Holding SpA informa che nei prossimi giorni saranno effettuati alcuni lavori di manutenzione ordinaria sulle tratte autostradali A4 e A31. Per questo motivo, si potrebbero verificare rallentamenti e disagi al traffico.

A4 Holding SpA informa

LAVORI IN TANGENZIALE SUD DI VERONA

Chiuse entrambe le carreggiate nelle notti del 24 e 25 maggio 2024

Chiusa la carreggiata Ovest nella notte del 26 maggio 2024

Per consentire le lavorazioni avviate dal consorzio Iricav Due per la costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Verona – Vicenza, si rende necessaria la realizzazione della deviazione temporanea della Tangenziale Sud di Verona. A tal fine verranno chiuse entrambe le carreggiate (est – direzione Vicenza ed ovest – direzione Verona Sud) dal Km 13+500 al Km 16+500 nelle notti di venerdì 24 e sabato 25 maggio 2024, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo. A seguire, sempre per i lavori di cui sopra, verrà chiusa la sola carreggiata ovest (direzione Verona Sud) dalle ore 22.00 di domenica 26 alle ore 5.00 di lunedì 27 maggio 2024. I viaggiatori provenienti da Verona Sud e diretti a Vicenza dovranno uscire a San Martino Buon Albergo.

Alla riapertura i viaggiatori seguiranno il percorso della Tangenziale deviato.

LAVORI IN TANGENZIALE SUD DI VICENZA

Chiusa la carreggiata Ovest nelle notti dal 27 al 30 maggio 202

Per lavori di manutenzione impianti tecnologici delle Gallerie Sant’Agostino e Madonna dei Berici, la Tangenziale Sud di Vicenza, nel tratto tra Campedello e la rotonda di Vicenza Ovest, verrà chiusa la carreggiata ovest per il traffico diretto a Vicenza Ovest nelle notti di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 maggio 2024, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A4 TRA GRISIGNANO E VICENZA EST

In direzione Milano nelle notti dal 28 maggio al 1° giugno 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri di rifacimento giunti del ponte sul fiume Tesina al Km 335+150, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Grisignano e Vicenza Est, si viaggerà su una sola corsia di marcia o due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti di martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30, venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno 2024, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo. Contemporaneamente ai lavori nelle notti di martedì 28 e mercoledì 29 maggio 2024 verrà chiuso lo svincolo di immissione dalla A31 per l’A4 in direzione Milano.

LAVORI IN A4 TRA VERONA SUD E SOMMACAMPAGNA

In direzione Milano nelle notti del 27, 28, 30 e 31 maggio 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri di riqualificazione barriere di sicurezza nello spartitraffico centrale dal Km 278+900 al Km 275+600, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti di lunedì 27, martedì 28, giovedì 30 e venerdì 31 maggio 2024, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A4 TRA VERONA EST E VERONA SUD

Chiuso lo svincolo di uscita da Venezia nella notte del 29 maggio 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri urgenti di ripavimentazione dal Km 281+600 al Km 280+100, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, si viaggerà su una sola corsia dalle ore 22.00 di mercoledì 29 maggio alle ore 6.00 di giovedì 30 maggio 2024.

Contemporaneamente ai lavori di cui sopra verrà chiuso lo svincolo di uscita del casello di Verona Sud per i viaggiatori provenienti da Venezia dalle ore 23.00 di mercoledì 29 maggio alle ore 6.00 di giovedì 30 maggio 2024.

LAVORI IN A31 TRA DUEVILLE E L’INTERCONNESSIONE CON L’A4

In carreggiata Sud nelle giornate dal 27 al 31 maggio 2024

Lungo l’autostrada A31 Valdastico,

per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, in carreggiata Sud (direzione Rovigo) nel tratto autostradale tra il casello di Dueville e l’interconnessione con l’A4,

Dal Km 63+500 al Km 62+700 e dal Km 60+600 al Km 60+200,

i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle giornate di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 maggio 2024, dalle ore 7.00 alle ore 17.00.

LAVORI IN A31 TRA PIOVENE ROCCHETTE E THIENE

In carreggiata Sud nelle giornate dal 27 al 29 maggio 2024

In carreggiata Nord nelle giornate dal 29 al 31 maggio 2024

Lungo l’autostrada A31,

per lavori di installazione sistemi SHM, in carreggiata Sud (direzione Rovigo) nel tratto autostradale tra il casello di Piovene Rocchette e Thiene,

Dal Km 79+730 al Km 79+400, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia

nelle giornate di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 maggio 2024,

dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Sempre in A31,

per lavori di installazione sistemi SHM, in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) nel tratto autostradale tra il casello di Thiene e Piovene Rocchette.

Dal Km 79+000 al Km 79+600, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle giornate di mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 maggio 2024, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

La Società A4 Holding SpA profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.

