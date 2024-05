A4 Holding SpA informa: lavori in programma sulle tratte A4 e A31

A4 Holding SpA informa che nei prossimi giorni saranno effettuati alcuni lavori di manutenzione ordinaria sulle tratte autostradali A4 e A31. Per questo motivo, si potrebbero verificare rallentamenti e disagi al traffico.

A4 Holding SpA informa

LAVORI IN A4 TRA PADOVA OVEST E GRISIGNANO

In direzione Milano nella notte del 17 maggio 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri di rifacimento pavimentazione al Km 355+300, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano, si viaggerà su una sola corsia di marcia o due corsie di cui una a larghezza ridotta nella notte di venerdì 17 maggio 2024, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN TANGENZIALE SUD DI VERONA

Chiusa la carreggiata Est nella notte del 19 maggio 2024

Per consentire le lavorazioni avviate dal consorzio Iricav Due per la costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Verona – Vicenza, per consentire la deviazione temporanea della Tangenziale Sud di Verona, verrà chiusa la carreggiata est (direzione Vicenza) dal Km 13+500 al Km 14+500 dalle ore 22.00 di domenica 19 alle ore 5.00 di lunedì 20 maggio 2024. I viaggiatori provenienti da Verona Sud e diretti a Vicenza dovranno uscire a San Martino Buon Albergo.

LAVORI IN A4 TRA VERONA SUD E SOMMACAMPAGNA

In direzione Milano nelle notti del 17 e 18 maggio 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri di realizzazione varco al Km 278+450, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti di venerdì 17 e sabato 18 maggio 2024, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova

e la gestione della viabilità per la tappa n°14 del Giro d’Italia 2024

Verrà chiuso il casello di Sirmione dalle ore 7.55 alle ore 18.00 di sabato 18 maggio 2024

Domani sabato 18 maggio la 106ª edizione de Il Giro d’Italia farà tappa d’arrivo a Desenzano del Garda (Bs), dopo che la corsa sarà partita da Castiglione delle Stiviere (Mn).

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, così come pianificato per ogni edizione del Giro d’Italia che abbia intersecato le province attraversate dalle strade e autostrade in gestione alla concessionaria, al fine di mantenere elevati i livelli di regolarità e sicurezza della circolazione e di garantire al meglio il transito dei ciclisti durante l’importante tappa a cronometro, predisporrà la temporanea chiusura degli svincoli sia di entrata che di uscita, in entrambe le direzioni (Venezia e Milano), del Casello di Sirmione in provincia di Brescia.

Tale limitazione sarà effettiva dalle ore 7:55 alle ore 18:00 (e comunque fino al termine della manifestazione) della giornata di sabato 18 maggio 2024.

I viaggiatori con destinazione Sirmione sono invitati quindi a utilizzare, in alternativa, l’uscita a Peschiera se provenienti da Venezia o Desenzano del Garda se provenienti da Milano.

LAVORI IN A4 TRA VERONA SUD E SOMMACAMPAGNA

In direzione Milano nelle notti dal 20 al 24 maggio 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri di riqualificazione barriere di sicurezza nello spartitraffico centrale dal Km 278+900 al Km 275+600, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 maggio 2024, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A31 TRA DUEVILLE E VICENZA NORD

In carreggiata Sud nelle giornate dal 20 al 24 maggio 2024

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, in carreggiata Sud (direzione Rovigo) nel tratto autostradale tra i caselli di Dueville e Vicenza Nord, dal Km 65+000 al Km 63+850 e dal Km 63+500 al Km 62+700, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle giornate di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 maggio 2024, dalle ore 7.00 alle ore 17.00.

LAVORI IN A4 TRA VERONA SUD E VERONA EST

In direzione Venezia nella notte del 21 maggio 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per attività di rifacimento segnaletica orizzontale, in carreggiata est (direzione Venezia) dal Km 289+600 al Km 290+400 tra i caselli di Verona Sud e Verona Est, si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22.00 di martedì 21 maggio alle ore 5.00 di mercoledì 22 maggio 2024.

Contemporaneamente ai lavori di cui sopra verrà chiuso lo svincolo di uscita al casello di Verona, per i viaggiatori provenienti da Milano, dalle ore 22.00 di martedì 21 maggio alle ore 1.00 di mercoledì 22 maggio 2024

LAVORI IN A4 TRA BRESCIA EST E DESENZANO

In direzione Venezia nelle notti del 21 e 22 maggio 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri di rifacimento pavimentazione dal Km 240+700 al Km 243+300, in carreggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Brescia Est e Desenzano, si viaggerà su una sola corsia di marcia nelle notti di martedì 21 e mercoledì 22 maggio 2024, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI NOTTURNI AL CASELLO DI VICENZA NORD

Chiusura degli svincoli nelle notti del 21 e 22 maggio 2024

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori di manutenzione manufatti del casello di Vicenza Nord si rendono necessarie le seguenti chiusure degli svincoli:

chiusura dello svincolo di uscita del casello di Vicenza Nord per i viaggiatori provenienti Rovigo (carreggiata Nord). Dalle ore 21.00 di martedì 21 maggio alle ore 6.00 di mercoledì 22 maggio 2024;

chiusura dello svincolo di entrata del casello di Vicenza Nord per i viaggiatori diretti a Piovene Rocchette (carreggiata Sud). Dalle ore 21.00 di mercoledì 22 maggio alle ore 6.00 di giovedì 23 maggio 2024.

LAVORI NOTTURNI IN A4 TRA MONTECCHIO E MONTEBELLO

Chiuso lo svincolo di immissione con SPV nella notte di giovedì 23 maggio 2024

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavorazioni di rimozione new jersey, tra i caselli di Montecchio e Montebello, i viaggiatori provenienti da Venezia potranno usufruire di una sola corsia di marcia e non potranno accedere allo svincolo di immissione sulla Superstrada Pedemontana Veneta nella notte di giovedì 23 maggio 2024, dalle ore 22.00 fino alle ore 6.00 del giorno successivo.

La Società A4 Holding SpA profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.

A4 Holding SpA avviso lavori precedente

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

A4 Holding S.p.A. – Via Flavio Gioia 71 | 37135 Verona, Italy

Fonte: A4 Holding SpA www.a4holding.it