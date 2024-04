50 &PIU’ Vicenza: Fiorenzo Marcato confermato Presidente

50 &PIU’ Vicenza conferma alla Presidenza Fiorenzo Marcato

L’Associazione della terza età, che opera in seno a Confcommercio, ha rinnovato i propri vertici

Il nuovo Consiglio Direttivo

Sarà ancora Fiorenzo Marcato a guidare l’associazione 50&Più-Confcommercio di Vicenza per i prossimi 5 anni. L’ultima Assemblea dell’Associazione per la Terza Età, tenutasi nei giorni scorsi, ha eletto un nuovo Consiglio Direttivo, che a sua volta ha nominato i vertici di questa realtà forte di oltre 6 mila associati in provincia di Vicenza. Al suo fianco, Fiorenzo Marcato, presidente riconfermato all’unanimità dal nuovo consiglio, avrà il vice presidente vicario Claudio Bari e i vicepresidenti Paolo Chiarello e Attilio Brun. Completano il Direttivo altri 7 componenti: Renata Bassi, Renato Dall’Armellina, Eliana Ferronato, Armando Festini, Flavio Martano, Guido Pantano, Giuseppe Pobbe.

50&Più Vicenza: nuovi progetti e iniziative con Marcato

Si apre dunque una nuova fase di progetti nazionali e iniziative provinciali per la 50&Più di Vicenza, con il presidente Fiorenzo Marcato che, dopo aver ringraziato Consiglio e Assemblea per la confermata fiducia, ha ribadito le linee d’azione centrali dell’associazione: forte attenzione alle esigenze degli associati; impegno, sia a livello nazionale che locale, a favore della Terza età; competenza sulle questioni dei “senior”. “Mai come in questo momento – evidenzia il presidente Marcato – sono necessari interventi e misure per aprire nuovi scenari sulla Terza Età, favorendo l’invecchiamento attivo: in primis, servizi di assistenza e cura per le persone fragili, e nuove opportunità alle persone per tornare ad essere artefici del proprio benessere. Aspetti sui quali – conclude Marcato – l’impegno della 50&più di Vicenza sarà ancora più incisivo”.

IL DIRETTORE (Ernesto Boschiero)

Comunicato Stampa del 22 aprile 2024

Fonte: Confcommercio Vicenza – Ufficio Stampa