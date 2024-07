Pnrr, Aldighieri (FdI): “nessun taglio alla spesa sociale”

Pnrr, Aldighieri (FdI): “facciamo chiarezza: nelle ultime settimane vari amministratori del centrosinistra, tra cui il Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, che ricordiamo essere nella segreteria politica del Partito Democratico capitanato da Elly Schlein, accusano il Governo Meloni di tagliare indiscriminatamente la spesa corrente dei comuni.

Pnrr Aldighieri (FdI): accuse infondate

Portano come esempio simbolo, fantomatici tagli sugli asili nido, cosa semplicemente non vera, perché come affermato più volte dallo stesso Ministro agli Affari Europei e PNRR, Raffaele Fitto, facendo riferimento alla manovra finanziaria, nello specifico al comma 534, è messo nero su bianco che vengono esclusi dai tagli gli interventi degli enti locali relativi ai diritti sociali, alle politiche sociali e alle politiche familiari relativi alla Missione 12 dei bilanci.

Quindi, sono chiaramente esclusi tagli “agli interventi per l’infanzia, i minori e gli asili nido. Così come gli interventi per la disabilità, per gli anziani, per i soggetti a rischio di esclusione sociale. Ma anche gli interventi per le famiglie, per il diritto alla casa; la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali. Ed infine la cooperazione e l’associazionismo; i servizi cimiteriali; e, per le regioni, la politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia”.

Polemiche strumentali

Questo atteggiamento strumentale da parte del centrosinistra non fa bene al Paese, ci auguriamo che questo, non sia l’ennesima scusa per mettere le mani in tasca agli italiani con nuove tasse. Anche visto e considerato che motivo che concorre alla necessità di fare misure oculate e mirate alla riduzione della spesa, sono le manovre prodighe targate 5stelle con l’assenso del PD degli scorsi anni, a partire dal mastodontico buco di 206 miliardi del bonus 110.”

Cosi il dirigente provinciale con delega alle politiche europee di Fratelli d’Italia, Nicolò Stefano Aldighieri.