Marano Vicentino: patrocinio comunale a chi promuove politica e cultura delle armi

Lega sezione di Marano Vicentino sull’ennesimo patrocinio a scopi culturali concesso per un evento politico in paese.

A Marano patrocinio comunale a chi promuove politica e cultura delle armi.

Arrivando a Marano

Da qualsiasi direttrice, si trovano, all’ingresso del territorio comunale, delle apposite insegne con le quali si dichiara che il paese è libero dalla violenza verbale. La locale Amministrazione non perde occasione per sventolare la bandiera multicolore, con al centro la parola “pace”, e sulla facciata del municipio troneggia uno striscione in cui si etichetta Marano come un “paese che educa”.

Nonostante tutto questo viene assegnato il patrocinio, come evento culturale, alla pastasciutta antifascista. E per sottolinearne lo svolgimento si pubblica un manifesto che riporta la foto di un nutrito gruppo di persone ben armate (partigiani a Schio), dove figura anche un bambino con in mano un fucile.

Ci chiediamo come si possa conciliare l’immagine sopra descritta, visto che sul manifesto compare tra gli altri lo stemma del Comune, con un’amministrazione che si dichiara per la pace, per l’educazione e contro la violenza? E’ forse così che questi amministratori vorrebbero educare i giovani?

Invitiamo questi signori ad essere concreti nei fatti, usando meno slogan e ad essere coerenti con quanto dichiarano. Ma soprattutto li invitiamo a pensare ad un paese, quello di Marano, che soffre di un’infinità di problematiche reali.

Riteniamo che eventi che si pubblicizzano con un’immagine per nulla pacifica non debbano avere il patrocinio comunale.

Da ultimo l’ulteriore conferma della connotazione “politica” dell’evento è data dal fatto che, durante lo svolgimento, vengano pubblicamente raccolte delle firme a supporto di un referendum, indetto da partiti politici, con la finalità di abrogare una legge dello stato.

Lega sezione di Marano Vicentino