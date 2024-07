Joe Formaggio su approvazione dell’emendamento al #DLAgricoltura

“Accogliamo positivamente l’approvazione dell’emendamento al #DLAgricoltura, presentato dai senatori Luca De Carlo e Giorgio Maria Bergesio, che proroga di un anno la sperimentazione in campo delle produzioni ottenute tramite le Tecniche di Evoluzione Assistita e amplia i test ai prodotti con migliorate caratteristiche nutrizionali e qualitative. Consigliere Regionale Joe Formaggio.

L’emendamento rappresenta un sostegno concreto a una sperimentazione fondamentale per l’agricoltura italiana, finalizzata a trovare soluzioni ai cambiamenti climatici e alle fitopatie che colpiscono intere produzioni.

Si tratta anche di un importante segnale a favore della scienza e della ricerca in agricoltura , specie dopo i terribili atti vandalici che hanno distrutto il campo sperimentale di riso TEA in Lomellina, presso una nostra associata”.

Così comunica Confagricoltura in queste ore

Mentre si infiamma la polemica tra ambientalisti e meloniani, con il consigliere regionale Joe Formaggio che interviene contro il collega PD Andrea Zanoni che ha fatto girare un cartello tra le bancarelle del mercato attaccando Luca De Carlo e il ministro Lollobrigida “la sinistra ambientalista di questo paese non vuole il confronto democratico ma solo il pensiero unico della cultura woke che applica anche all’agricoltura” – commenta Formaggio – “e tutto quello che non si conosce, spaventa i dem a tal punto che non gradiscono nemmeno il senatore De Carlo allo stand in fiera”

“Di certo” conclude l’esponente FdI “l’impegno del ministro Lollobrigida e del presidente De Carlo continuerà nell’interesse dell’agricoltura italiana a prescindere dall’impossibilità di poter avvicinarsi o meno ad una bancarella, gesto che si commenta da solo”

Consigliere Regionale Joe Formaggio Ufficio Stampa