Joe Formaggio: festeggiare autonomia va bene ma quale è la torta per questo compleanno?

“I colleghi della Lega Nord presentano la legge per l’istituzione della Giornata dell’Autonomia e ne siamo tutti orgogliosi, visto che il referendum di qualche anno fa si è trasformato in plebiscito, ma non basta festeggiare –Consigliere regionale – Joe Formaggio.

Bisogna ricordarsi che la politica non è un pranzo di gala e neanche una festa, è l’inizio di un progetto di riforma che deve passare attraverso scelte concrete a beneficio del nostro territorio e dei nostri cittadini” – esordisce così il consigliere FdI, Joe Formaggio a poche ore dalla discussione in Consiglio Regionale sulla proposta del Carroccio di istituire la Giornata dell’Autonomia lo stesso giorno in cui molti anni fa venne votato il referendum –

Continua Formaggio

“E potremmo anche aggiungere che la data da scegliere dovrebbe essere quella in cui il Governo Meloni ha approvato il decreto che istituisce l’autonomia differenziata per le regioni in tutto il territorio nazionale, ma questo potrebbe essere letto come un punto di vista di parte e la destra italiana ha già dimostrato di non essere affezionata alle battaglie di parte. Non ci divideremo su questo, ma l’occasione è ghiotta per una riflessione più ampia sul Veneto.

Una regione che, dopo aver perso il treno della holding del comparto fieristico frammentato tra scelte individuali e colonizzazioni emiliano-romagnole (Rimini si è già comprata la Fiera di Vicenza e la nostra città è diventata marginale nel sistema), dopo che il Governo Renzi ha distrutto le banche venete, i fondi stranieri fanno shopping nelle aziende blasonate del Veneto, bene” – insiste il consigliere melograno – “se la politica decide di abdicare anche nel sistema delle multiutility venete siamo condannati a diventare terra di conquista dei big come Hera o A2A, che da tempo fanno incursioni in un territorio che non riesce a generare alleanze locali favorendo lo sbarco dei grandi player.

COSTITUIRE SUBITO LA GRANDE MADRE DELLE MULTIUTILITY VENETE”

L’autonomia è, prima ancora che una parola evocativa, un fatto politico, ed è la politica, soprattutto quella regionale, che deve dimostrare di avere una visione del futuro, di andare oltre lo slogan ed il marketing, mettendosi al lavoro per costituire una holding veneta delle multiutility che sia in grado di competere con i player nazionali.

Siamo sicuri che nella prossima legislatura, che sarà a guida FdI, questa sarà una priorità di tipo 1, ma siamo preoccupati per il tempo. Mentre noi festeggiamo, altri fanno shopping sui nostri gioielli di famiglia e per questo invitiamo il Presidente Zaia a costituire subito la grande Holding delle Multiutility Venete, perché siamo in presenza di un’occasione che va colta e messa a sistema. Il Veneto può avere la sua A2A, la sua Hera, la sua IREN.

Manca la politica

Non mancano le risorse, non manca il portafoglio clienti, manca la politica che ha un obiettivo, quello di far restare in Veneto un sistema di aziende pubbliche che solo stando insieme possono generare ricchezza e servizi di qualità. La fusione AGSM AIM andava in questa direzione, ma se facciamo la conta delle utilities venete che, grandi e piccole, sono distribuite sul nostro territorio e funzionano, vediamo che sono tante e tutte virtuose, solo nel Vicentino, oltre alla citata Azienda del Capoluogo, abbiamo Agno Chiampo Ambiente, AVA, Soraris, Utilya, tutte società pubbliche, vigilate dal sistema dei sindaci che funzionano ed ogni anno scalano le classifiche nazionali per la qualità del loro lavoro.

Una grande Multiutility Veneta” – conclude Formaggio – “questo dovrebbe essere il primo atto di una politica che parli la lingua di un’autonomia vera. Poi potremo festeggiare, ma almeno avremo qualcosa di più di uno slogan. Sarebbe un compleanno senza la torta”.

Consiglio Regionale del Veneto, Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

Consigliere regionale – Formaggio Joe

Ufficio Stampa Joe Formaggio (FdI)