Isola Vicentina: Pedemontana e Sanità, cronaca di un buco annunciato

Pedemontana e Sanità – Cronaca di un buco annunciato Isola Vicentina (VI) martedì 2 aprile 2024

Incontro di martedì 2 aprile 2024 alle ore 20.45 presso la Sala Polivalente sulla Stradella del Municipio (laterale di Piazza Guglielmo Marconi) a Isola Vicentina (VI), organizzato dai Circoli PD di Isola Vicentina, Caldogno Costabissara e Villaverla.

Questa grande opera dopo aver divorato 900 ettari di terreno fertile e di biodiversità ora si appresta a divorare le casse regionali del Veneto.

La Regione, infatti, se da una parte incasserà i pedaggi, di gran lunga inferiori alle previsioni dato il loro elevato prezzo, dall’altra dovrà corrispondere per 39 anni un canone prestabilito alla società concessionaria, l’italo-spagnola SIS.

Si parlerà di questa grave situazione che sta causando tagli ai servizi fondamentali che si dovrebbero garantire ai cittadini, in particolare nella sanità, ma anche per tutti gli interventi per la messa in sicurezza stradale richiesti dai Comuni veneti e per la metropolitana di superficie.

Dopo l’introduzione di Carole Ngah Biloa Clementine, Segretario del Circolo PD di Isola Vicentina, relazioneranno i Consiglieri regionali PD Andrea Zanoni, Presidente della Commissione Legalità, e Chiara Luisetto, componente della Commissione Sanità.

Fonte Andrea Zanoni