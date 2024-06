La nostra squadra di amministratori cresce sui territori. Giovine (FdI): “Siamo il primo partito”

“Vittoria fondamentale del centrodestra a Bassano con l’elezione a sindaco di Nicola Finco e Fratelli d’Italia primo partito della coalizione che, per la prima volta, costituirà il gruppo consigliare in comune con 4 eletti.

Spiace per Valdagno e Montecchio dove il vantaggio del primo turno non è stato confermato al ballottaggio. In entrambi i comuni ripartiremo dalle donne e dagli uomini di Fdi; anche in queste due realtà infatti, per la prima volta, si costituiranno i nostri gruppi in consiglio comunale. Così come a Schio, dove Fratelli d’Italia rappresenta l’unico simbolo del centrodestra che si è presentato agli elettori ottenendo un risultato storico per la destra scledense.

La crescita del nostro Partito sul territorio si può misurare finalmente nella presenza di consiglieri eletti in tutti i comuni sopra i 15 mila abitanti dove Fratelli d’Italia è primo partito della coalizione. Numerose affermazioni le abbiamo ottenute anche nei comuni più piccoli, con una crescita esponenziale della nostra classe dirigente elettiva.

Segnale evidente che oltre alla responsabilità di tenere unita la coalizione, priorità che abbiamo declinato in tutte le fasi delle trattative, l’elettorato ha apprezzato la bontà della nostra proposta e la qualità espressa dai nostri rappresentanti.

I risultati conquistati non li consideriamo certo un punto di arrivo ma il presupposto per continuare a consolidare il nostro ruolo di leale pilastro del centrodestra”.

Così il deputato e e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Vicenza, Silvio Giovine.