Elezioni comunali 2024: i nuovi sindaci della provincia di Vicenza

Nel recente fine settimana del 8 e 9 giugno, i cittadini italiani hanno partecipato alle Elezioni comunali 2024 per il rinnovo dei rappresentanti al Parlamento di Strasburgo e a numerosi Consigli comunali. Durante la notte del 9 giugno si è proceduto allo spoglio dei voti per le elezioni europee, mentre intorno alle 14:00 di lunedì 10 giugno si sono conteggiate le schede per le elezioni amministrative. Oltre ai sei Comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti, altri 69 Comuni più piccoli della provincia sono stati chiamati alle urne. La giornata di scrutinio è stata particolarmente intensa. In alcuni Comuni, l’elezione del sindaco è stata decisa al primo turno, mentre in altri si procederà al ballottaggio.

I sindaci confermati: Comuni in ordine alfabetico

Agugliaro: sindaco Roberto Andriolo

Alonte: sindaco Luigi Tassoni

Altavilla Vicentina: sindaco Rossella Zatton

Altissimo: sindaco Omar Loris Trevisan

Arcugnano: sindaco Marco Carollo

Arsiero: sindaco Cristina Meneghini

Arzignano: sindaco Alessia Bevilacqua

Asiago: sindaco Roberto Rigoni Stern

Asigliano: sindaco Fabrizio Ceccato

Breganze: sindaco Alessandro Crivellaro

Bressanvido: sindaco Luca Franzè

Caltrano: sindaco Alberto Dal Santo

Calvene: sindaco Andrea Pasin

Camisano Vicentino: sindaco Renzo Marangon

Campiglia dei Berici: sindaco Massimo Zulian

Cartigliano: sindaco Germano Racchella

Carrè: sindaco Valentina Maculan

Cassola: sindaco Giannantonio Stangherlin

Castegnero: sindaco Marco Montan

Chiuppano: sindaco Andrea Segalla

Colceresa: sindaco Enrico Costa

Cornedo Vicentino: sindaco Francesco Lanaro

Creazzo: sindaco Carmela Maresca

Dueville: sindaco Giuliano Stivan

Fara Vicentino: sindaco Maria Teresa Sperotto

Foza: sindaco Bruno Oro

Gallio: sindaco Marinella Sambugaro

Grisignano: sindaco Elisa Bastianello

Grumolo delle Abbadesse: sindaco Andrea Turetta

Isola Vicentina: sindaco Francesco Enrico Gonzo

Lastebasse: sindaco Emilio Leoni

Longare: sindaco Matteo Zennaro

Lugo: sindaco Loris Dalla Costa

Lusiana Conco: sindaco Antonella Corradin

Altri Comuni

Monte di Malo: sindaco Mosè Squarzon

Montebello Vicentino: sindaco Dino Magnabosco

Montecchio Precalcino: sindaco Fabrizio Parisotto

Montegaldella: sindaco Ciro Piccoli

Monticello Conte Otto: sindaco Gilberta Pezzin

Montorso: sindaco Emma Baron

Mussolente: sindaco Ellena Bontorin

Nogarole: sindaco Romina Bauce

Noventa Vicentina: sindaco Mattia Veronese

Pedemonte: sindaco Diego Carotta

Pianezze: sindaco Luca Vendramin

Piovene Rocchette: sindaco Renato Grotto

Pojana Maggiore: sindaco Paola Fortuna

Pove del Grappa: sindaco Francesco Dalmonte

Pozzoleone: sindaco Edoardo Tomasetto

Roana: sindaco Luigi Martello

Salcedo: sindaco Michele Carli

San Pietro Mussolino: sindaco Gabriele Tasso

San Vito di Leguzzano: sindaco Umberto Poscoliero

Santorso: sindaco Giorgio Baù

Sarcedo: sindaco Miria Fattambrini

Solagna: sindaco Stefano Bertoncello

Sossano: sindaco Enrico Grandis

Sovizzo: sindaco Matteo Forlin

Tezze sul Brenta: sindaco Luigi Pellanda

Tonezza del Cimone: sindaco Franco Bertagnoli

Torrebelvicino: sindaco Emanuele Boscoscuro

Torri di Quartesolo: sindaco Gianluca Ghirigatto

Trissino: sindaco Davide Faccio

Valbrenta: sindaco Luca Ferazzoli

Valdastico: sindaco Claudio Sartori Sessi

Valli del Pasubio: sindaco Gianvalerio Piva

Velo d’Astico: sindaco Nicola Campanaro

Villaga: sindaco Eugenio Gonzato

Zanè: sindaco Alberto Busin

Zovencedo: sindaco Stefania Marchesini

Zugliano: sindaco Sandro Maculan

I ballottaggi

Bassano del Grappa: ballottaggio Campagnolo/Finco Montecchio Maggiore: ballottaggio Cecchetto/Parise Schio: ballottaggio Marigo/Eberle Valdagno: ballottaggio Burtini/Zordan

La Redazione