Cassola: Giannantonio Stangherlin è il nuovo sindaco!

Giannantonio Stangherlin è il nuovo sindaco di Cassola

Con circa il 60% delle preferenze ha avuto la meglio sull’avversaria Silvia Pasinato

Giannantonio Stangherlin è il nuovo sindaco di Cassola. Con uno stacco netto su Silvia Pasinato (al momento, in attesa dei dati definitivi, circa il 60% dei voti a Stangherlin contro il 40% dell’avversaria), si impone in paese la coalizione nata per dare continuità ai dieci anni di Amministrazione Maroso e formata dalle liste “Vivere Cassola – Stangherlin Sindaco”, “Insieme per Cassola” e “Sì a Cassola – Stangherlin Sindaco”.

<È stata una vittoria di squadra molto bella, entusiasmante e per certi versi anche commovente – la prima dichiarazione del sindaco neo eletto-. Dopo 10 anni non è stato facile recuperare forze ed energia, ma ho trovato persone splendide a supportarmi e candidati di altissimo profilo. Ora spero di essere all’altezza di questa nuova

avventura amministrativa>.

Cassola, 10 giugno 2024

Fonte: Hassel omnichannel – Guido Gasparin

Le liste a sostegno di Stangherlin

Tre liste civiche di cui una leghista, per un totale di quarantaquattro candidati consiglieri, sostengono la candidatura a sindaco di Giannantonio Stangherlin a Cassola. L’obiettivo è dare continuità e slancio al progetto amministrativo avviato dieci anni fa con il sindaco Aldo Maroso.

Tra i candidati, la quasi totalità degli amministratori uscenti e numerose “nuove leve” provenienti dal mondo dell’associazionismo e del volontariato. Una coalizione trasversale che punta a raccogliere il consenso più ampio possibile per proseguire il percorso di sviluppo e crescita del paese.

Stangherlin, attuale assessore all’urbanistica, rappresenta la scelta di continuità con il lavoro svolto finora, ma anche di rinnovamento e di nuove idee per il futuro di Cassola. La sua candidatura è sostenuta da una coalizione ampia e variegata, che riflette la volontà di dare voce a tutte le componenti della comunità e di costruire un futuro migliore per tutti.