Mercoledì 12 aprile torna Thiene in Corsa

Mercoledì 12 aprile, dalle 10.00 alle 11.30 circa, nel centro storico della città si svolgerà Thiene in Corsa, la tradizionale manifestazione podistica non competitiva riservata agli alunni delle classi 4^ e 5^ delle Scuole Primarie di Thiene.

È prevista la partecipazione di 25 classi con 500 ragazzi

che correranno in squadra su un percorso di circa 700 metri, con partenza e arrivo in piazza A. Ferrarin e che interesserà il Corso Garibaldi, piazza G. Chilesotti, piazzetta G. Rossi e un tratto pedonale di via Roma.

La corsa è la più spontanea, istintiva e semplice forma di attività fisica

e quella di squadra crea un bel legame tra i ragazzi, responsabilizzando quelli più allenati che devono aiutare i compagni, e i meno allenati a dare il massimo.

Gli alunni dovranno fare propri i princìpi della corsa di squadra: il cronometro si fermerà dopo il passaggio del decimo corridore del gruppo classe. Per questo sarà importante correre insieme: più forti non saranno quelli che stanno davanti, ma quelli che saranno dietro a sostenere i compagni meni veloci, ad aiutarli a restare uniti al gruppo e ad arrivare compatti fino al traguardo.

Alla manifestazione, organizzata dall’ Assessorato allo Sport di Thiene, sono stati invitati a partecipare gli alunni e le alunne di tutte le classi del 2° ciclo delle Scuole Primarie di Thiene; verrà consegnata un riconoscimento alle prime tre classi classificate.

Il Comune, inoltre, offrirà ai ragazzi un ristoro a cura del Gruppo Alpini Thiene e un gadget ricordo della corsa.

«È particolarmente importante proporre iniziative sportive come Thiene in corsa

– dichiara l’Assessora allo Sport, Marina Maino -. Dopo gli anni di pandemia, offrire ad alunne e alunni occasioni per muoversi, correre e stare assieme all’aria aperta assume sicuramente un significato rilevante e altamente educativo. Fare sport assieme non vuol solo dire lavorare su se stessi per conoscere i propri limiti e le proprie debolezze, ma significa anche porsi degli obiettivi da raggiungere e, in questo caso, da condividere con tutta la squadra.

In questa manifestazione, infatti, il risultato si ottiene solo se ci si aiuta e si fa un buon lavoro di gruppo, valori importantissimi da sempre, ma ancor più nella nostra società che è chiamata ad affrontare sfide impegnative in diversi settori. Abituare quindi i bambini e le bambine a misurarsi in “team” acquisisce allora una valenza ancor più pregnante. Inoltre, l’iniziativa è inserita in un calendario di attività volte a promuovere sani stili di vita, partendo dalla prevenzione. Muoversi fa bene non solo al corpo, ma anche allo spirito! Un grazie sincero – conclude la Maino – all’Ufficio Sport e ai tanti volontari che permettono la realizzazione di questa attività rivolta ai più piccoli, ma anche alle Scuole che hanno accolto numerose l’invito dell’assessorato”.

Sono stati coinvolti nell’iniziativa i Servizi Tecnici Comunali, la Protezione Civile di Thiene, il Gruppo Alpini di Thiene e la Croce Rossa che assicurerà il servizio di assistenza di primo soccorso. Il cronometraggio della corsa è a cura dei professori Antonia Marchesini, Claudio Pozzolo ed Emilio Carli che, con la loro professionalità e passione, sono da sempre a supporto dello Sport a Thiene.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a mercoledì 19 aprile, con le stesse modalità.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Thiene