Zamperla: la montagna russa a triplo lancio più alta e veloce al mondo (video)

Porta la firma italiana la montagna russa a triplo lancio più alta e veloce al mondo, quella della vicentina Zamperla. Sandusky, Ohio (USA), 25 Aprile 2024 –

Dopo due anni di duro lavoro e tanta attesa, il Top Thrill 2 è stato inaugurato nel parco divertimenti di Cedar Point a Sandusky, Ohio. 193 chilometri all’ora e 128 metri di altezza.

Antonio Zamperla

L’attrazione segna il debutto dei treni Lightning per i roller coaster di Zamperla e rappresenta un enorme passo avanti nella tecnologia di questa tipologia di montagne russe.“Top Thrill 2 è un’attrazione unica per Cedar Point, Zamperla e l’intero settore del divertimento” ha dichiarato Antonio Zamperla, CEO e Presidente.

“Questo progetto significa moltissimo per i nostri 450 dipendenti, entusiasti di aver portato sul mercato globale la nuova generazione di tecnologie nella progettazione dei roller coaster. Siamo orgogliosi di presentare un’attrazione da record come il Top Thrill 2 e sappiamo che diventerà l’attrazione preferita di tutti nel parco” ha rimarcato.

“Chiamateci pure giostrai, è quello che facciamo da tre generazioni.”Questo traguardo del 2024 arriva dopo altri importanti successi dello scorso anno: nel 2023 l’azienda ha annunciato il lancio del coaster più veloce del Canada e, insieme, l’annuncio dei numerosi riconoscimenti vinti per la creazione di prodotti innovativi, tra i quali Nebulaz, una giostra rotante che disegna un movimento ipnotico e Big Wavez: una torre alta 70 piedi che crea un’onda di 15 metri, questa, dopo essere stata installata in Arabia Saudita è diventata virale con più di 70 milioni di visualizzazioni sui social.

Il Top Thrill 2

è la montagna russa a triplo lancio più veloce al mondo. Presenta tre lanci adrenalinici, ciascuno con momenti di airtime (ovvero la sensazione di assenza di peso), oltre al lancio all’indietro più veloce del mondo:· Primo lancio, in avanti: 119 km/h· Secondo lancio, indietro: 163 km/h· Terzo lancio, in avanti: 193 km/h

Oltre ai lanci, l’attrazione è caratterizzata dalla guglia verticale di 128 metri, alta quanto il famoso Top Hat, offrendo ai visitatori uno dei momenti di assenza di peso più lunghi su un roller coaster.“La presenza del Top Thrill a Cedar Point è iconica e la squadra Zamperla ha colto la sfida di mantenerlo fedele alla tradizione, dando vita a una nuova occasione di adrenalina” ha affermato Carrie Boldman, Vicepresidente e Direttore Generale di Cedar Point.

“L’innovazione, la progettazione, il talento e l’altissima ingegneria che hanno portato alla creazione del Top Thrill 2 saranno presto vissuti in prima persona dai nostri milioni di ospiti. È qualcosa di veramente speciale e siamo orgogliosi di avere Zamperla al nostro fianco in questo viaggio.”“Il progetto è stata una vera e propria partnership tra il team di ingegneri Roller Coaster di Zamperla e Cedar Point” ha affermato Alberto Ferri, Direttore della Roller Coaster Business Unit Zamperla.

Zamperla, sfide impossibili

“È stata necessaria una vera collaborazione per reimmaginare questa attrazione. Dall’erigere una torre di 128 metri alla creazione di una nuova esperienza che incorporasse parti della vecchia attrazione, c’è stata molta ingegneria straordinaria sia da parte di Cedar Point che da parte nostra.”Zamperla non è nuova alle sfide impossibili, nel 2010 ci fu anche quella storica di Coney Island, il più antico e iconico parco al mondo che venne rilanciato proprio dalla Zamperla quando il Sindaco di New York Bloomberg nel 2010 indisse una gara per il rilancio di ‘Luna Park’.

Dopo meno di 100 giorni Zamperla riuscì a riaprire il parco, inserire la bandiera italiana sul Cyclone e accogliere i primi visitatori, tra i quali anche Bloomberg. Il rilancio del Luna Park consentì di mettere luce e divertimento in un quartiere che era pericoloso e disagiato e fu proprio grazie a Zamperla che iniziò la rinascita di Coney Island.Il Top Thrill 2 rappresenta un nuovo apice della tecnologia delle montagne russe per Zamperla.

Diverso da qualsiasi altro

Sono molteplici le caratteristiche che rendono questo coaster diverso da qualsiasi altro presente sul mercato:·

Telaio fresato in alluminio: Il telaio in alluminio billet è stato lavorato a CNC e riduce i costi di gestione perché privo di saldature·

Ruote giganti: A causa delle alte velocità e della necessità di dissipare energia, il Top Thrill 2 utilizza enormi ruote da 530 mm. Sono quasi il doppio delle ruote standard di un coaster in acciaio·

Fibra di carbonio: Zamperla ha collaborato con l’azienda responsabile della maggior parte dei progetti in fibra di carbonio presenti nel settore delle auto da corsa in tutto il mondo. La fibra di carbonio non solo rende il treno più leggero, ma consente di declinare il design aerodinamico di un’auto da corsa su un roller coaster.

Adam Sandy

La somma di tutti questi fattori tecnologici ha reso possibile la realizzazione del Top Thrill 2. Adam Sandy, Direttore sales e Marketing di Zamperla Roller Coaster, ha affermato: “Si tratta di un progetto unico in cui abbiamo spinto al limite l’ingegneria. Battere record mondiali significa saper affrontare nuove sfide e siamo entusiasti che la Roller Coaster Business Unit di Zamperla abbia colto la sfida di progettare Top Thrill 2.”

Anche il Presidente Alberto Zamperla, mancato nel 2022, sarebbe stato orgoglioso di questo successo. Ma la sua prematura dipartita non ha lasciato l’azienda impreparata. Già dal Gennaio del 2021 Zamperla Group si preparava al passaggio generazionale con la nomina di Antonio Zamperla, nipote del fondatore Antonio Zamperla senior e figlio del Presidente Alberto Zamperla come CEO e la solida presenza del fratello di Antonio, Alessandro, come CEO di Central Amusement International Inc, società del Gruppo Zamperla, che gestisce Coney Island e il business oltre oceano.

Informazioni tecniche dell’attrazione

Lunghezza totale del circuito: 1043 metri· Altezza: 128 metri· Numero di treni: 3· Numero di vetture per treno: 5· Passeggeri per treno: 20· Altezza minima: 132 cm· Durata della corsa: 2 minuti circa

Zamperla Antonio Zamperla S.p.A.

Rinomata azienda italiana produttrice di attrazioni per parchi divertimento con sede a Vicenza. Da quasi 60 anni, Zamperla produce più attrazioni per parchi divertimenti ogni anno rispetto a qualsiasi altra azienda.La Roller Coaster Business Unit di Zamperla è una divisione che progetta, ingegnerizza e realizza emozionanti montagne russe di tutte le dimensioni e tipologie. Negli ultimi dieci anni, l’azienda ha investito considerevolmente nel team dei roller coaster, diventando produttore chiave di roller coaster in tutto il mondo.

Cedar PointCedar Point

Il secondo parco divertimenti più antico del Nord America, ospita 68 attrazioni, tra le quali 18 montagne russe, il parco acquatico Cedar Point Shores e altro ancora. Nel 2024, Cedar Point celebrerà la sua eredità di roller coasters con l’inaugurazione del Top Thrill 2, la montagna russa a triplo lancio più alta e veloce del mondo.Il parco è di proprietà e gestito da Cedar Fair Entertainment Company (NYSE: FUN), una società quotata in borsa e uno dei più grandi operatori di parchi divertimenti e resort del mondo.

Guidata dall’obiettivo di rendere felici le persone fornendo esperienze divertenti, immersive e memorabili, la società possiede e gestisce 13 proprietà, composte da 11 parchi divertimento, quattro diversi parchi acquatici all’aperto e alloggi resort per un totale di oltre 2.300 camere e oltre 600 piazzole per camper di lusso.I parchi di Cedar Fair si trovano in Ohio, California, North Carolina, South Carolina, Virginia, Pennsylvania, Minnesota, Missouri, Michigan, Texas e Toronto, Ontario.

